Συγκλονισμένοι και γεμάτοι αγωνία παραμένουν οι γονείς του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Survivor.

Ο 22χρονος παίκτης του Survivor υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Μιλώντας στο Live News, η μητέρα και ο πατέρας του περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα και αποκάλυψαν όσα γνωρίζουν μέχρι στιγμής για το περιστατικό που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Το σκάφος μπήκε στα όρια που δεν έπρεπε»

Η μητέρα του 22χρονου ανέφερε πως ο γιος της βρισκόταν κανονικά μέσα στα επιτρεπόμενα όρια και υπήρχε σημαδούρα σήμανσης στη θάλασσα.

«Θα σας πω μόνο δύο λόγια γιατί δεν βγαίνει η φωνή μου. Τον χτύπησε τουριστικό σκάφος. Από ό,τι έμαθα υπήρχε σημαδούρα και τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια. Το σκάφος ήταν αυτό που μπήκε σε σημείο που δεν έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο Σταύρος έχασε πολύ αίμα και πέρασε ένα εξαιρετικά δύσκολο χειρουργείο διάρκειας πολλών ωρών.

«Το αριστερό του πόδι ακρωτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Δύσκολα τα πράγματα. Έχασε πολύ αίμα, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Για το άλλο πόδι χρειάζονται πολλά χειρουργεία. Περιμένουμε και ελπίζουμε», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.

«Χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και μετά τον Σταύρο»

Ο πατέρας του 22χρονου περιέγραψε με τη σειρά του πώς σημειώθηκε το σοκαριστικό ατύχημα ανοιχτά της νήσου Σαόνα, στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Όπως είπε, ο γιος του βρισκόταν για ψαροντούφεκο μαζί με φίλο του, όταν το τουριστικό σκάφος πέρασε από το σημείο.

«Το παιδί ήταν για ψαροντούφεκο με τον Μάνο Μαλλιαρό. Είχαν και σημαδούρα. Ο φίλος του είδε το σκάφος, αλλά ο Σταύρος ήταν μέσα στη θάλασσα. Το σκάφος χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και μετά τον Σταύρο με τις προπέλες από δύο μεγάλες μηχανές», είπε.

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Ο πατέρας του αποκάλυψε ακόμη πως η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος.

«Κινδύνεψε η ζωή του γιατί έχασε πολύ αίμα. Προσπάθησαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Τον πήγαν πρώτα με βάρκα σε παραλία όπου περίμενε ασθενοφόρο και μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το χειρουργείο κράτησε έξι ώρες», ανέφερε.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ίδιος δήλωσε πως η οικογένεια προσπαθεί να κρατηθεί από το πιο σημαντικό: ότι ο γιος τους παραμένει στη ζωή. «Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Μπροστά στα χειρότερα λέμε δόξα τω Θεώ. Η ζωή είναι το πιο σημαντικό από όλα», είπε συγκλονίζοντας.