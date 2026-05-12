Στην Ισπανία βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αν και δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο της Βαλένθια για το Game 5 της σειράς με τον Παναθηναϊκό, το βράδυ της Τετάρτης (13/5).

Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για μια τελευταία φορά με έπαθλο την πρόκριση στο Final Four της Euroleague και ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ είχε ζητήσει από τη διοίκηση της Βαλένθια, τις προηγούμενες μέρες, να κάνει αίτημα για παρουσία του στο γήπεδο.

Η Βαλένθια, όπως αναφέρει η Marca, δεν σκοπεύει να επιτρέψει στον Γιαννακόπουλο να μπει στη Roig Arena, παρ’ όλα αυτά ο ίδιος ταξίδεψε στην ισπανική πόλη και το ανακοίνωσε μέσω των social media, όπου έκανε δύο stories.

Στο πρώτο ανέφερε «ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε» και ακολούθησε το δεύτερο: «Δεν προλάβαμε να ανεβάσουμε ότι είμαστε στη Βαλένθια και μόνο η αστυνομία δεν έχει έρθει. Εγώ για το κατσικάκι ρε ήρθα, που έχετε ωραίο κατσικάκι».