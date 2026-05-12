Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρίτη εκτός έδρας νίκη επί της Βαλένθια για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague και ο Τσέντι Όσμαν δήλωσε ενθουσιασμένος και τόνισε πως η ομάδα είναι έτοιμη.

Οι «πράσινοι» είχαν δύο ευκαιρίες στο Telecom Center Athens για να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση, γνώρισαν δύο ήττες όμως και επέστρεψαν στην Ισπανία για το 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς.

Ένα ματς για το οποίο μίλησε ο Όσμαν και είπε τα εξής…

Για την ψυχολογία του Παναθηναϊκού μετά το 2-2 της Βαλένθια: «Πιστεύω πως για όλους τους παίκτες τo Game 5 είναι το καλύτερο παιχνίδι που μπορούν να παίξουν. Τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε το ίδιο και τώρα θα παίξουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Game 5. Σίγουρα αυτό θα είναι το πιο διασκεδαστικό. Προφανώς είχαμε τις ευκαιρίες μας, αλλά δεν καταφέραμε να τελειώσουμε τη σειρά. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε στο Game 5».

Για την εμπειρία που έχει από σημαντικούς αγώνες play off στο NBA ενόψει του «τελικού» πρόκρισης: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Σίγουρα θα είναι ένα σπουδαίο ματς και πιστεύω ότι όλη η ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη και συγκεντρωμένη. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για εμάς και για τον κόσμο μας. Για αυτό είμαστε έτοιμοι».

Για το πού θεωρεί ότι θα κριθεί το παιχνίδι: «Σίγουρα στην άμυνα. Πρέπει να ανεβάσουμε περισσότερο την έντασή μας και να είμαστε πιο επιθετικοί. Όπως ήμασταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εδώ στο Game 3 και το Game 4 η Βαλένθια ένιωσε πιο άνετα σε σχέση με τα εντός έδρας παιχνίδια της.

Για αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εξαιρετική δουλειά μέσα από την επιθετικότητά μας. Και φυσικά να βρεθούμε σε καλή ημέρα επιθετικά. Ελπίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Είμαστε έτοιμοι. Όπως είπες κι εσύ, αυτή είναι πραγματικά μια μυθική σειρά και για τις δύο ομάδες. Μια εκπληκτική σειρά. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ο Game 5 θα είναι αντάξιο των προηγούμενων αγώνων».