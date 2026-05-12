Σε μια παρέμβαση που συζητιέται, η Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ βγήκε στην επίθεση όταν κλήθηκε στο δελτίο του Kontra να σχολιάσει την εμφάνιση και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι.

Αντί για τη συνηθισμένη, «στρογγυλεμένη» πολιτική απάντηση, επέλεξε να στείλει ευθύ μήνυμα, με σαφές υπονοούμενο για το πολιτικό του στιλ: «Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανα-δυο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Η Αναστασίου δεν έμεινε στην ατάκα. Υπερασπίστηκε ευθέως τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμφανίζεται ως συνεχιστής της, όταν έχει συγκυβερνήσει με τους ΑΝΕΛ.

Υπενθύμισε, μάλιστα, την εκτόξευση των τιμών στα βασικά αγαθά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%; Έκανε γιόγκα μάλλον».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος προσπάθησε να τη «μαζέψει» λέγοντας πως «δεν είναι εκφράσεις αυτές».