Δύο σημαντικές αναπλάσεις στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, με χρηματοδότηση ύψους 1,85 εκατ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προβλέπουν οι δύο προγραμματικές συμβάσεις που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με τον δήμαρχο, Γιάννη Κωνσταντάτο.

Η πρώτη αφορά στην ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου «208», με χρηματοδότηση 1,57 εκατ. ευρώ και στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των έξι στρεμμάτων του πάρκου, ώστε να καταστεί ανοικτός χώρος αναψυχής και κοινωνικοποίησης με πλήρη προσβασιμότητα για όλους. Οι εργασίες προβλέπουν την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, πέργκολες, καθιστικά, κάδους, περίφραξη, φωτιστικά), εξοπλισμών υπαίθριας άσκησης και παιδικής χαράς, οριοθέτηση πάρκου σκύλων, φυτεύσεις και άρδευση.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά στην εκτέλεση άμεσης επισκευής του ανισόπεδου κόμβου στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ. Οι εργασίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και πεζών, με την καθαίρεση σαθρών τμημάτων της οδογέφυρας και την αναστολή της διάβρωσης που παρατηρείται σε σημεία της. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συντήρηση για την αντιμετώπιση των φθορών και αποξήλωση με αντικατάσταση των παλαιών κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων για τους πεζούς.

«Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που μετατρέπει κάθε δέσμευση σε μετρήσιμο έργο για την καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε, αμέσως μετά την υπογραφή, ο κ. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας δεν είναι για εμάς αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά κεντρικοί πυλώνες μιας συνολικής στρατηγικής για μια πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο ασφαλή Αττική. Στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, σε στενή και παραγωγική συνεργασία με τον φίλο δήμαρχο, Γιάννη Κωνσταντάτο, προχωράμε βήμα-βήμα σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης: Από το Πάρκο “208” και το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο, έως έργα ενεργειακής αναβάθμισης, κοινωνικών υποδομών και κρίσιμων οδικών παρεμβάσεων. Με σχέδιο, ταχύτητα και ευθύνη, επενδύουμε σε έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και επιστρέφουν στους πολίτες δημόσιους χώρους και υποδομές αντάξιες των αναγκών τους. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση: Λιγότερα λόγια, περισσότερα απτά αποτελέσματα».

Ο κ. Κωνσταντάτος, αναφερόμενος στα έργα που αφορούν «στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», σημείωσε: «Το πρώτο αφορά στη γέφυρα του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό, ένα κρατικό έργο της δεκαετίας του 1960, που είχε αφεθεί για δεκαετίες στη φθορά και την εγκατάλειψη, παρά το γεγονός ότι από το συγκεκριμένο σημείο της Λ. Βουλιαγμένης διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα και πεζοί. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δίνοντας λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα συντήρησης της γέφυρας.

Το δεύτερο αφορά στο Πάρκο «208», έναν πνεύμονα αστικού πρασίνου που κατασκευάστηκε το 2017, αλλά καταστράφηκε από βανδαλισμούς και κακή χρήση. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας θα παραδώσουμε ξανά στην κοινωνία έναν ριζικά ανακαινισμένο δημόσιο χώρο, λειτουργικό και ασφαλή, μια όαση πρασίνου και αναψυχής για τους πολίτες όχι μόνο της Αργυρούπολης, αλλά και άλλων δήμων».

Τέλος, ο κ. Κωνσταντάτος ευχαρίστησε τον κ. Χαρδαλιά για τη στήριξή του προς τον Δήμο και τους συνεργάτες του, που «έτρεξαν» τις διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης.