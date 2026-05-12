Σε ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, ο Ατρόμητος νίκησε με 3-0 την Κηφισιά για την 8η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σίμον, Θεοδωρίδης (81′ Μίγιτς), Νάνελι, Ρουκουνάκης (82′ Πόθας), Βιγιαφάνιες (57′ Μπόμπο), Κονατέ, Σόουζα (57′ Ταβάρες), Ποκόρνι, Ταβάρες, Αμάνι (46′ Μπένι).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ, Πνευμονίδης (63′ Τζοβάρας), Ούρονεν (69′ Κίνι), Μπάκου (69′ Τσαντίλας), Μανσούρ, Τσούμπερ (81′ Μπάτος), Μουτουσάμι (69′ Καραμάνης).