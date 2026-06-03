Μετά την κατάκτηση της EuroLeague και τους έντονους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, η ημιτελική σειρά απέναντι στην ΑΕΚ εξελίχθηκε ουσιαστικά σε μια διαδικασία που ο Ολυμπιακός όφειλε απλώς να ολοκληρώσει, αρκεί να διατηρούσε την απαιτούμενη προσήλωση. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 και πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον τελευταίο μεγάλο στόχο της χρονιάς, την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα, το μέλλον του Άλεκ Πίτερς παραμένει ανοιχτό. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας στο χέρι και, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν υπολογίζεται για το αποψινό παιχνίδι. O Kόρεϊ Τζόσεφ πήρε θέση στην αποστολή στη θέση του Μόρις «Η EuroLeague ήταν ο πρώτος μας στόχος, όμως και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Διαθέτουμε το πλεονέκτημα έδρας και πιστεύουμε στις πιθανότητές μας, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο», σημείωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Στην άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να παλέψει περισσότερο στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, όπου επικράτησε μετά από παράταση. Στη ρεβάνς της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τον Οσμάν και την εξαιρετική του ευστοχία από τα 6,75 μ. (13/19 τρίποντα), φτάνοντας στη νίκη με 94-102 και στην πρόκριση στους τελικούς με 2-0. Πολλοί περίμεναν πως μετά τον αποκλεισμό στο Final Four η ομάδα θα εμφανιζόταν ακόμη πιο αποφασισμένη, κάτι που δεν φάνηκε ξεκάθαρα στα ημιτελικά. Τη Δευτέρα, μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση και απευθύνθηκε στους παίκτες σε αυστηρό ύφος, ξεκαθαρίζοντας πως μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου. Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα είναι αμφίβολη, ενω πολύ δύσκολα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν. Παράλληλα, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, με τον πρώτο να αντικαθιστά τον Γκριγκόνις στη λίστα των ξένων. Ενόψει των τελικών, αποφασίστηκε η ομάδα να παραμείνει σε ξενοδοχείο καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς. «Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά όταν η διαιτησία είναι δίκαιη αυτό δεν παίζει καθοριστικό ρόλο», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του Αταμάν.