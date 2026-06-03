Η πριγκίπισσα Λεονόρ γράφει ιστορία καθώς έγινε το πρώτο μέλος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας που απέκτησε πιστοποίηση αλεξιπτωτίστριας. Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου ολοκλήρωσε το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις πτώσεις με αλεξίπτωτο, στο πλαίσιο του τρίτου και τελευταίου έτους φοίτησής της στη Γενική Ακαδημία Αέρα και Διαστήματος στο Σαν Χαβιέρ.

Σε νέες φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο ισπανικός βασιλικός οίκος, η 20χρονη πριγκίπισσα Λεονόρ εμφανίζεται να πραγματοποιεί άλμα από αεροσκάφος, φορώντας πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ δείχνει να απολαμβάνει την εμπειρία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της μονάδας της.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα ολοκλήρωσε το βασικό πρόγραμμα αλεξιπτωτισμού στη Στρατιωτική Σχολή Αλεξιπτωτιστών «Méndez Parada», στη Μούρθια. Το διάρκειας δύο εβδομάδων πρόγραμμα αποτέλεσε μέρος της αεροναυτικής εκπαίδευσης που λαμβάνει κατά το τρίτο έτος των σπουδών της στην ακαδημία. Μαζί με περίπου πενήντα ακόμη δόκιμους, η πριγκίπισσα Λεονόρ εκπαιδεύτηκε στις τεχνικές που απαιτούνται για άλματα με αλεξίπτωτο αυτόματου ανοίγματος.

Οι επίσημες φωτογραφίες και τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατέγραψαν την εμπειρία από την προετοιμασία έως και την ολοκλήρωση των αλμάτων. Σε αυτά, η διάδοχος του θρόνου φαίνεται να ετοιμάζεται μαζί με τους συμφοιτητές της, να πηδά από το αεροσκάφος και να μεταφέρει τον εξοπλισμό της. Σε άλλα στιγμιότυπα παρακολουθεί τους συναδέλφους της να ολοκληρώνουν τα δικά τους άλματα, τους αγκαλιάζει και τους συγχαίρει. Μετά το τέλος της διαδικασίας, η ομάδα συγκεντρώθηκε για να συνομιλήσει και να ποζάρει σε αναμνηστική φωτογραφία.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η πριγκίπισσα της Αστούριας έλαβε το δίπλωμά της και το σήμα του αλεξιπτωτιστή καταδρομέα. Πρόκειται για μια ιστορική διάκριση, καθώς κανένα άλλο μέλος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας δεν είχε αποκτήσει έως σήμερα αντίστοιχη πιστοποίηση. Ούτε ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ ούτε ο πατέρας του, τέως βασιλιάς Χουάν Κάρλος Α΄, είχαν ολοκληρώσει εκπαίδευση αλεξιπτωτιστή κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Η υπερηφάνεια του βασιλιά Φελίπε για την κόρη του

Το Σάββατο, ανήμερα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο βασιλιάς Φελίπε αναφέρθηκε με υπερηφάνεια στο επίτευγμα της κόρης του κατά τη διάρκεια δεξίωσης. «Σύντομα θα ολοκληρώσει και την εκπαίδευσή της ως πιλότος», δήλωσε, σύμφωνα με το ισπανικό HOLA!. «Κλείνει έναν κύκλο εκπαίδευσης, έπειτα από αυτά τα τρία χρόνια, τον οποίο ολοκλήρωσε με μεγάλη προσπάθεια και ικανότητα. Δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να το πει, αλλά ως πατέρας έχω το δικαίωμα και ως αρχηγός του κράτους, θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, συγχαρητήρια, Λεονόρ. Απέχεις λίγες ημέρες από την ολοκλήρωση της χρονιάς σου στην Ακαδημία Αέρα και Διαστήματος και γνωρίζουμε ότι το απόλαυσες, γι’ αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της Λεονόρ τις επόμενες ημέρες

Η εβδομάδα που ακολουθεί αναμένεται ιδιαίτερα φορτωμένη για την πριγκίπισσα Λεονόρ. Την Τρίτη 3 Ιουνίου θα βρεθεί στη Μούρθια, όπου θα τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο της περιφέρειας της Μούρθια, το Χρυσό Μετάλλιο της Περιφερειακής Συνέλευσης και το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης Σαν Χαβιέρ. Παράλληλα, θα ανακηρυχθεί θετή κόρη του δήμου.

Στις 6 Ιουνίου, η Λεονόρ αναμένεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη, όπου η βασιλική οικογένεια θα υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά την πρώτη αποστολική επίσκεψή του στην Ισπανία. Η περίσταση θα έχει και οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς στο πλευρό της θα βρίσκεται και η μικρότερη αδελφή της, Ινφάντα Σοφία, η οποία ολοκληρώνει τις σπουδές της στη Λισαβόνα.