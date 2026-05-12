Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής Euroleague καθώς πραγματοποιεί τρομερή σεζόν με τη Βαλένθια και ΜΜΕ στο Ισραήλ τον παρουσιάζουν σαν μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ο 22χρονος γκαρντ είναι ο ηγέτης της Βαλένθια που τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής περιόδου και παλεύει μέχρι τέλους με τους «πράσινους» για μια θέση στο Final Four, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν ήδη αρχίσει τα μεταγραφικά σενάρια.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι γνωστό ότι ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς όμως τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όπως αναφέρει το Sport5, για τον Μοντέρο ενδιαφέρονται και οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, όπως και η Φενέρμπαχτσε, κάτοχος της Euroleague.

Το όνομα του Μοντέρο είναι στις λίστες και ομάδων του NCAA, με τη Βαλένθια να έχει φροντίσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του ως το 2028 και το Sport5 να τονίζει πως ο μάνατζερ του θα έχει συζητήσεις με τις ενδιαφερόμενες ομάδες μετά το 5ο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.