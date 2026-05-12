Λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές εκλογές, η ένταση στα πανεπιστήμια κλιμακώθηκε, με νέο σοβαρό επεισόδιο αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), μετά τα πρωινά βίαια περιστατικά στο ΑΠΘ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τρία άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές υπόπτων.

Γύρω στις 16:33 υπήρξε ενημέρωση για ομάδα 7 – 10 ατόμων με κράνη, που φέρονται να κρατούσαν μαχαίρια και βαριοπούλες και μπήκαν στο ΠΑΔΑ από την κάτω πύλη, κατευθυνόμενοι προς την αίθουσα Κ4.

Την ίδια ώρα, δεύτερη αναφορά έκανε λόγο για επτά άτομα με κράνη και γάντια, χωρίς εμφανή αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν στο άλσος «Μπαρουτάδικο» στο Αιγάλεω, πίσω από το πανεπιστήμιο. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:39, δηλώθηκε τραυματισμός φοιτητή του ΠΑΔΑ στο κεφάλι, που αποδίδεται σε επίθεση ατόμων που είχαν εισβάλει στον χώρο.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ, οι οποίες εντόπισαν οκτώ άτομα επί της οδού Δημητσάνας 35, έξω από το πανεπιστήμιο· έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν για εξέταση της συμμετοχής τους στο επεισόδιο. Απέναντι, σε παρακείμενη καφετέρια, βρέθηκαν δύο φοιτητές ελαφρά τραυματισμένοι, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα στο ΑΠΘ, όπου ομάδα κρανοφόρων με ρόπαλα επιτέθηκε σε φοιτητές της ΕΑΑΚ μέσα σε σχολές, με αποτέλεσμα αρκετούς τραυματίες και δεκάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με την αστυνομία, 39 άτομα που είχαν προσαχθεί στο πλαίσιο των ερευνών για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ η εισαγγελία Πρωτοδικών ενημερώνεται για την πορεία των ερευνών.