Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι πρυτανικές αρχές, με μια οργισμένη ανακοίνωση, έδωσαν το σύνθημα για την άμεση εφαρμογή του νόμου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στην παραβατικότητα εντός του ιδρύματος.

Το μικροσκόπιο των αρχών στρέφεται τόσο στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο στην Πολυτεχνική, όσο και στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Η διοίκηση του ΑΠΘ πιέζει για γρήγορα αποτελέσματα, ώστε να αποδοθούν ευθύνες εκεί που αναλογούν. Η ακαδημαϊκή κοινότητα παρακολουθεί παγωμένη τις εξελίξεις, ενώ η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού μπαίνει σε πρώτο πλάνο μετά την ένταση που επικράτησε στους χώρους του πανεπιστημίου.



«Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΠΘ.



Οι Πρυτανικές Αρχές, όπως διευκρινίζεται «ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, διότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει».



«Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους», τονίζεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου δήλωσε νωρίτερα για το θέμα:



«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας».



«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων», ανέφερε ο υφυπουργός.



Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου, «θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις» και «όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν».



«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα», υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου.





