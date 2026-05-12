Σημαντική επιστημονική εκδήλωση με επίκεντρο τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 18:30, στο Αριστοτέλειον Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ INNOVATION FORUM 2026 από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο και τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η παρουσίαση του συλλογικού επιστημονικού τόμου με τίτλο:

«Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου»

Η μελέτη αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας 43 επιστημόνων από 18 πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και επιμελήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Βουλευτή Ροδόπης και τ. Υπουργό Παιδείας, Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη.

Κεντρικοί Ομιλητές

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, της ακαδημαϊκής και της εκκλησιαστικής ζωής:

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος

Η Ντόρα Μπακογιάννη , επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών

Ο Προκόπιος Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός και Επίτιμος Καθηγητής Νομικής

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος και διευθύντρια της εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Χριστίνα Χαλεπλίδου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Απαιτείται προεγγραφή για την παρακολούθηση της εκδήλωσης – ΕΔΩ.