Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά και την καθημερινότητα. Ελλείψεις σε βασικά υλικά ανεβάζουν το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα εταιρείες να αλλάζουν ακόμα και τη συσκευασία των προϊόντων τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή χωρίς προβλήματα.

Η ιαπωνική εταιρεία σνακ «Calbee» αναφέρει ότι θα προχωρήσει προσωρινά σε αλλαγή των συσκευασιών της, από έγχρωμες σε ασπρόμαυρες, για ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της, καθώς έχουν επηρεαστεί οι προμήθειες νάφθας, ενός συστατικού που χρησιμοποιείται στο μελάνι, εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Η εταιρεία σημειώνει ότι νέα πακέτα για 14 προϊόντα της, όπως πατατάκια και κράκερ, θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα καταστήματα της Ιαπωνίας από τις 25 Μαΐου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα του πώς καθημερινά προϊόντα επηρεάζονται, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως αντίποινα για τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εταιρείες σε όλο τον κόσμο προειδοποιούν ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα σε καύσιμα, πλαστικά και ήλιο αυξάνουν το κόστος λειτουργίας τους.

Η Calbee δήλωσε ότι η αλλαγή σχεδιασμού αποτελεί απάντηση στην «αστάθεια στην προμήθεια πρώτων υλών λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή».

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής προμήθειας των προϊόντων», ανέφερε η εταιρεία.

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σταματήσει.

Οι προμήθειες της νάφθας -παραπροϊόν της διύλισης πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε μελάνι και πλαστικά- έχουν επίσης πληγεί σοβαρά. Οι τιμές της στην Ασία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 40% της ιαπωνικής νάφθας εισαγόταν από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Κέι Σάτο.

«Η κυβέρνηση εργάζεται για τη σταθεροποίηση και την αντιμετώπιση τυχόν ανισορροπιών και σημείων συμφόρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα», πρόσθεσε.

Τον Απρίλιο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακάιτσι, δήλωσε ότι «η χώρα διευρύνει τις πηγές προμήθειας νάφθας, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες χώρες εκτός Μέσης Ανατολής, όπως τις ΗΠΑ».

Οι ασιατικές χώρες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για ενέργεια και πετρελαϊκά προϊόντα.

Την 1η Μαΐου, η ιαπωνική εταιρεία τροφίμων Mizkan ανέστειλε τις πωλήσεις ορισμένων προϊόντων της και αύξησε τις τιμές άλλων λόγω έλλειψης δοχείων πολυστυρενίου.

Παράλληλα, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota και η Hyundai δήλωσαν ότι τα κέρδη τους επηρεάστηκαν από το αυξημένο κόστος υλικών και τη μείωση πωλήσεων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις και έχουν καθηλώσει αεροσκάφη, μετά την άνοδο της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική εταιρεία ένδυσης «Next» αύξησε τις τιμές της έως και 8% σε ορισμένες χώρες εκτός Ευρώπης, λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων και των διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με το BBC.