Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με πρωτοφανή ρυθμό, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν διαταράσσει τις ροές από τον Κόλπο, υπονομεύοντας ένα βασικό απόθεμα ασφαλείας έναντι διαταραχών στην προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά σχεδόν 270 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 25ης Απριλίου.

Η απότομη μείωση σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις και οι βιομηχανίες χάνουν το περιθώριο να απορροφήσουν τον αντίκτυπο της διακοπής της προμήθειας άνω του ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.