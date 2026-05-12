Μια γυναίκα από το Μέιν παραλίγο να χάσει τη ζωή της όταν σήκωσε από περιέργεια ένα έντομο που της φάνηκε «πανέμορφο» κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κρατικό πάρκο μαζί με τα παιδιά της.

Η Antoinette Webb βρισκόταν στο Fort Knox State Park με τα εννέα ετών δίδυμα παιδιά της, Ella και Jonah, όταν πρόσεξε ένα λαμπερό πράσινο σκαθάρι. «Ήταν το πιο όμορφο, καταπράσινο σκαθάρι που είχα δει ποτέ», είπε περιγράφοντας τη στιγμή. «Το σήκωσα και είπα “ουάου, είσαι τόσο όμορφο”. Μέσα σε δευτερόλεπτα ένιωσα κάψιμο σε όλο μου το σώμα».

Η 44χρονη κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς άρχισε να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης. Με τα παιδιά της μαζί, έτρεξε πανικόβλητη στην ανηφόρα προς το κατάστημα δώρων του πάρκου, παρακάμπτοντας τον κανονικό πλακόστρωτο δρόμο.

«Το περιστατικό συνέβη στη βάση του λόφου. Κατάφερα να φτάσω μέχρι επάνω και μετά δεν θυμάμαι τίποτα άλλο», είπε. Η Webb κατέρρευσε μπροστά στον Dean Martin, διευθυντή του οργανισμού Friends of Fort Knox, ο οποίος αντέδρασε αμέσως αξιοποιώντας την εμπειρία του ως πρώην στρατιωτικός διασώστης του αμερικανικού στρατού.

«Ήταν ξαπλωμένη, της κρατούσα το χέρι ενώ μιλούσα με το 911», περιέγραψε. «Λιποθύμησε επειδή έκλεινε ο αεραγωγός της. Τα χείλη της είχαν γίνει μπλε». Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του, Sherry, προσπαθούσε να ηρεμήσει τα δύο παιδιά της γυναίκας. Σύμφωνα με τον Martin, η Webb εμφάνισε εξανθήματα, δυσκολία στην αναπνοή και έντονο τρέμουλο, ενώ λιποθύμησε τρεις φορές.

«Της δώσαμε Benadryl. Ήταν το μόνο που είχαμε μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο», είπε. Η ίδια πιστεύει ότι το αντιισταμινικό της έσωσε τη ζωή μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της χορήγησαν τέσσερις ενέσεις επινεφρίνης. Το έντομο που είχε πιάσει ήταν ένα σκαθάρι six-spotted tiger beetle, το οποίο προκάλεσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «μία στο εκατομμύριο» σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Ο Martin περιέγραψε το έντομο ως «εντυπωσιακά ιριδίζον πράσινο», διευκρινίζοντας ότι δεν είναι δηλητηριώδες, αλλά διαθέτει ισχυρές δαγκάνες. Μόλις μία ημέρα μετά το περιστατικό, η Webb επέστρεψε στο πάρκο μαζί με τα παιδιά της για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο που τη βοήθησε, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Έκλαιγα συνεχώς. Χάρη σε εσένα τα παιδιά μου έχουν ακόμη τη μητέρα τους σήμερα», του είπε συγκινημένη.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη συνάντηση και δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να την ξεχάσει ποτέ μετά από αυτό».