Σε νέο κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων κατά της Ελλάδας προχώρησαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα εξετάζει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση θαλάσσιων δικαιωμάτων σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του OPEN, Μαρία Ζαχαράκη, στην εκπομπή «10 Παντού», τουρκικά ΜΜΕ εμφανίζονται να υιοθετούν ακραία ρητορική, κάνοντας ακόμη και λόγο για πιθανό θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα το προσεχές φθινόπωρο.

«Δεν θα επιτρέψουμε τίποτα χωρίς άδεια της Τουρκίας»

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, τουρκικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο χωρίς την έγκριση της Άγκυρας.

Στο στόχαστρο των τουρκικών αναφορών βρέθηκαν ενεργειακά έργα και θαλάσσιες υποδομές, όπως καλώδια και αγωγοί που συνδέονται με τον διάδρομο IMEC, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν απειλές για ένταση ακόμη και σε επίπεδο στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ακραίες δηλώσεις για βύθιση ελληνικού σκάφους

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το τουρκικό μέσο Haber Global, όπου σχολιαστές έφτασαν στο σημείο να μιλούν ανοιχτά για πιθανή βύθιση ελληνικού περιπολικού σκάφους.

«Αν πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό περιπολικό σκάφος, θα βυθιστεί. Αν πρέπει να υπάρξει σύγκρουση, θα υπάρξει», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, με τους ίδιους κύκλους να εκτιμούν πως ενδέχεται να υπάρξουν εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, υποστηρίχθηκε ότι η Ελλάδα μπορεί να «προκαλέσει» επεισόδια σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στη δική της δικαιοδοσία.

Οι ακραίες τοποθετήσεις δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς στο ίδιο ρεπορτάζ διατυπώθηκαν και ιστορικά ανυπόστατοι ισχυρισμοί για την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι «τα τρία τέταρτα της Κρήτης έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία», με επίκληση παλαιότερων διεθνών συνθηκών και αυθαίρετες ερμηνείες περί καταπάτησης «τουρκικών δικαιωμάτων».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προκαλώντας νέα ανησυχία για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τη ρητορική που αναπτύσσεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.