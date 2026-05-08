Νέα ένταση στο ήδη φορτισμένο πεδίο των ελληνοτουρκικών προαναγγέλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα ετοιμάζεται να καταθέσει στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο για την επίσημη κατοχύρωση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών της σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις στον τουρκικό Τύπο, καθώς παρουσιάστηκε όχι απλώς ως νομική πρωτοβουλία, αλλά ως κίνηση που συνδέεται άμεσα με τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», τα ενεργειακά κοιτάσματα, την Κύπρο και την αντιπαράθεση με την Ελλάδα για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το υπό προετοιμασία νομοσχέδιο θα αποτελέσει το πρώτο βήμα της Τουρκίας για να ενισχύσει νομικά τις διεκδικήσεις της και να δηλώσει επίσημα δικαιώματα σε πιθανούς πόρους φυσικού αερίου σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη έντονες διαφωνίες με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Κίνηση που θα τρελάνει την Ελλάδα», γράφει η Sözcü

Από τα πιο χαρακτηριστικά δημοσιεύματα ήταν αυτό της Sözcü, η οποία επέλεξε έναν ιδιαίτερα αιχμηρό τίτλο: «Ο αμερικανικός Τύπος έγραψε: Κίνηση από την Άγκυρα που θα τρελάνει την Ελλάδα».

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο θα κατοχυρώνει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της σε Αιγαίο και Μεσόγειο, συνδέοντας άμεσα την πρωτοβουλία με την προσπάθεια της Άγκυρας να διασφαλίσει δικαιώματα σε περιοχές όπου υπάρχουν πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση αυτή στοχεύει στην προστασία τόσο των στρατηγικών συμφερόντων της Τουρκίας όσο και των δικαιωμάτων του ψευδοκράτους στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Sözcü υποστηρίζει επίσης ότι η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει οργή στην Ελλάδα.

Halk TV: «Κίνηση για Κύπρο και φυσικό αέριο που θα ταράξει την Ελλάδα»

Σε παρόμοιο τόνο κινήθηκε και το Halk TV, με τίτλο: «Κίνηση της Τουρκίας για Κύπρο και φυσικό αέριο που θα ταράξει την Ελλάδα: Το ανακοίνωσε ο αμερικανικός Τύπος».

Το τουρκικό μέσο συνδέει το θέμα με τις δηλώσεις του Ντεβλέτ Μπαχτσελί για τις ενεργειακές συνεργασίες στην περιοχή και αναφέρει ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να κάνει ένα κρίσιμο βήμα για να κατοχυρώσει τις θαλάσσιες ζώνες της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Το Halk TV δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Κύπρο και στο φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο της Τουρκίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει τις συνεργασίες της με χώρες όπως η Γαλλία και το Ισραήλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νομοσχέδιο θα μπορούσε να δώσει νέα διάσταση στην αντιπαράθεση Άγκυρας – Αθήνας για την υφαλοκρηπίδα.

Karar: «Πόλεμος φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο»

Το Karar επέλεξε ακόμη πιο δραματικό τίτλο, κάνοντας λόγο για «πόλεμο φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει σε νομικό επίπεδο τις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο την ενεργειακή αντιπαράθεση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Karar, η ρύθμιση που φέρεται να ετοιμάζεται μπορεί να ανεβάσει ξανά την ένταση στον άξονα Τουρκίας – Ελλάδας – Κύπρου, καθώς αφορά περιοχές όπου υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσματα ή εκτιμήσεις για πιθανούς πόρους φυσικού αερίου.

Το ίδιο μέσο εξηγεί ότι η βασική διαφωνία Άγκυρας και Αθήνας αφορά τον ρόλο των νησιών στον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Όπως γράφει, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία αντιτείνει ότι ο υπολογισμός πρέπει να βασίζεται κυρίως στις ηπειρωτικές ακτές.

Serbestiyet: Πιο ουδέτερη παρουσίαση, ίδια ουσία

Πιο ψύχραιμη ήταν η προσέγγιση της Serbestiyet, η οποία παρουσίασε το θέμα με τίτλο: «Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να ανακηρύξει με νόμο τις θαλάσσιες ζώνες της σε Αιγαίο και Μεσόγειο». Το μέσο αναφέρει ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg, με τις υπογραφές των Fırat Kozok και Selcan Hacaoğlu, κάνει λόγο για νομοσχέδιο που θα επιχειρήσει να τοποθετήσει σε νομική βάση τις τουρκικές διεκδικήσεις στις θαλάσσιες ζώνες.

Η Serbestiyet σημειώνει ότι, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg, το σχέδιο θεωρείται το πρώτο βήμα της Άγκυρας για να δηλώσει επισήμως δικαιώματα σε πιθανούς πόρους φυσικού αερίου. Το μέσο επισημαίνει επίσης ότι η εξέλιξη είναι κρίσιμη για τις μακροχρόνιες διαφωνίες Τουρκίας – Ελλάδας για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Haberler: «Νομοσχέδιο που θα ανησυχήσει την Ελλάδα»

Το Haber Her Gün επέλεξε τίτλο που κάνει λόγο για «νομοσχέδιο από την Άγκυρα που θα ανησυχήσει την Ελλάδα». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη Βουλή νέα ρύθμιση για να αποκτήσει, όπως γράφει, επίσημη δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου που ενδιαφέρουν την Ελλάδα.

Το μέσο αναπαράγει την εκτίμηση ότι η κίνηση μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αθήνα, καθώς αφορά θαλάσσιες περιοχές στις οποίες υπάρχουν ενεργειακά συμφέροντα και ανταγωνιστικές ερμηνείες για το διεθνές δίκαιο.

Haber 7: «Κίνηση που θα ταράξει την Ελλάδα»

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και το Haber 7, με τίτλο: «Κίνηση της Τουρκίας για Κύπρο και φυσικό αέριο που θα ταράξει την Ελλάδα». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία φέρεται να ετοιμάζει ένα κρίσιμο βήμα για να κατοχυρώσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, με στόχο να θέσει υπό νομική προστασία τα συμφέροντα της Άγκυρας και του ψευδοκράτους.

Το Haber 7 υιοθετεί επίσης τη θέση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να μετατρέψει σε νομοθετικό κείμενο τη βασική της θέση πως η υφαλοκρηπίδα πρέπει να υπολογίζεται από την ηπειρωτική ακτή και όχι με βάση τις ελληνικές νησιωτικές διεκδικήσεις.

Το μήνυμα που περνά ο τουρκικός Τύπος

Παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις, τα τουρκικά δημοσιεύματα συγκλίνουν σε ένα βασικό αφήγημα: ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει ένα θεσμικό βήμα για να κατοχυρώσει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα, σε μια περίοδο που η Ανατολική Μεσόγειος επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω φυσικού αερίου, Κύπρου, συμμαχιών και ανταγωνιστικών χαρτών. Τα πιο επιθετικά μέσα, όπως η Sözcü και το Halk TV, παρουσιάζουν την υπόθεση ως κίνηση που θα προκαλέσει έντονη αντίδραση στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «θα τρελάνει την Ελλάδα» και «θα ταράξει την Ελλάδα». Άλλα μέσα, όπως η Serbestiyet, κρατούν πιο ουδέτερο τόνο, αλλά μεταφέρουν την ίδια βασική πληροφορία: ότι η Άγκυρα φέρεται να θέλει να δώσει νομική μορφή στις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες.

Το ζήτημα, πάντως, δεν είναι απλώς επικοινωνιακό. Αν το νομοσχέδιο κατατεθεί πράγματι στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, θα μπορούσε να ανοίξει νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές διαφορές, καθώς η Αθήνα έχει επανειλημμένα απορρίψει τις τουρκικές διεκδικήσεις που αμφισβητούν τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Για την τουρκική πλευρά, το θέμα παρουσιάζεται ως κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας» και προστασία των συμφερόντων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.