Η Τουρκία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ετοιμάζει μια κίνηση κλιμάκωσης με θεσμικό «μανδύα» στο μέτωπο των θαλάσσιων διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε ένα περιβάλλον όπου ήδη επενδύει στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και αντιδρά στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας και των συμμάχων της στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να καταθέσει στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο για τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου. Οι ανώνυμες πηγές που επικαλείται το πρακτορείο αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο θεωρείται «πρώτο βήμα» για να εδραιώσει η Τουρκία τους ισχυρισμούς της και να διεκδικήσει επίσημα την «ιδιοκτησία» πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, μετά και από τις κατηγορίες από την κεμαλική αντιπολίτευση για υποχωρητικότητα του Ερντογάν. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να κωδικοποιήσει σε «επίσημη μορφή» την τουρκική θέση για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες, σε συνέχεια του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο ακροδεξιός ηγέτης του MHP και κυβερνητικός εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προειδοποίησε πρόσφατα για τη συνεργασία στον τομέα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, παρουσιάζοντάς την ως απειλή για τα τουρκικά συμφέροντα. Υποστήριξε ότι η Τουρκία «δεν επιδιώκει ένταση», αλλά οποιαδήποτε κίνηση που «αγνοεί τα δικαιώματά της, τις θαλάσσιες ζώνες ή τους Τουρκοκύπριους» θα συναντήσει «σθεναρή απάντηση», ρητορική που συνδέεται ευθέως με τις τουρκικές αμφισβητήσεις σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΖ.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι πιθανές νέες αξιώσεις της Τουρκίας μπορούν να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις με Ελλάδα και Κύπρο, σε μια περίοδο που η ΕΕ έχει ήδη απειλήσει την Άγκυρα με κυρώσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από σχετικά αιτήματα Αθήνας και Λευκωσίας για υπεράσπιση της κυριαρχίας τους. Ήδη η Τουρκία, με επιστολές προς τον ΟΗΕ, χαρακτήριζε «παράνομη» τη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, ενώ η Αθήνα απαντά σταθερά ότι η Άγκυρα οφείλει να ευθυγραμμιστεί με το Δίκαιο της Θάλασσας και την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.

Η συγκυρία της κίνησης αυτής δεν είναι τυχαία: έρχεται λίγο μετά τη δημόσια στήριξη που εξέπεμψε από την Αθήνα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ότι «αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας, θα είμαστε εδώ», στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης Παρισιού–Αθηνών. Η Ελλάδα, μέσω της απόκτησης Rafale, φρεγατών Belharra και της ενίσχυσης του ρόλου της στον ενεργειακό «Κάθετο Διάδρομο» και στις τριμερείς/πολυμερείς με Κύπρο–Ισραήλ–ΗΠΑ, έχει αναβαθμίσει αισθητά το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό, όπως σημειώνουν διεθνείς αναλύσεις, προκαλεί «αναμενόμενη ενόχληση» στην Άγκυρα, η οποία αντιμετωπίζει κάθε σχήμα συνεργασίας που περιορίζει την «Γαλάζια Πατρίδα» ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.