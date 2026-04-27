Η επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη και οι δηλώσεις του για τη Λιβύη, την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα δεν πέρασαν απαρατήρητες από τα Τουρκικά ΜΜΕ. Αντίθετα, μέσα σε λίγες ώρες, ενημερωτικά site στην Τουρκία έσπευσαν να δώσουν τη δική τους ανάγνωση στην ελληνική πρωτοβουλία, με κοινό παρονομαστή ότι η Αθήνα επιχειρεί να ξανανοίξει τον φάκελο των θαλάσσιων ζωνών σε μια περιοχή όπου η Άγκυρα θεωρεί ότι έχει ήδη διαμορφώσει ισχυρά τετελεσμένα.

Η αφετηρία όλων των δημοσιευμάτων ήταν η ίδια. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε από την Τρίπολη ότι Ελλάδα και Λιβύη συμφώνησαν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, αλλά και να ενεργοποιηθεί εκ νέου η Μικτή Επιτροπή, η οποία, όπως είπε, «θα επαναξιολογήσει συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα προτείνει νέες συμφωνίες». Από την άλλη πλευρά, ο Ταχέρ αλ-Μπαούρ ανέφερε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να επανενεργοποιήσουν την επιτροπή του 1998 για τις θαλάσσιες ζώνες και να τη συγκαλέσουν στο δεύτερο μισό του έτους.

Αυτό ακριβώς το σημείο ήταν που τράβηξε την προσοχή του Τουρκικού Τύπου. Κάποια μέσα περιορίστηκαν στην απλή αναμετάδοση των δηλώσεων, κρατώντας σχετικά χαμηλούς τόνους. Άλλα, όμως, έδωσαν από την πρώτη στιγμή καθαρά πολιτική και γεωπολιτική διάσταση, παρουσιάζοντας την ελληνική κίνηση ως έμμεση αμφισβήτηση του τουρκολιβυκού πλαισίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στα πιο ουδέτερα δημοσιεύματα, η είδηση αποτυπώθηκε σχεδόν αυτούσια. Το Haberler, επικαλούμενο το Τουρκικό πρακτορείο Anadolu, στάθηκε κυρίως στην πρόθεση για σύσταση «Κοινής Επιτροπής», η οποία θα εξετάσει τα εκκρεμή ζητήματα, θα επανεκτιμήσει ήδη υπογεγραμμένες συμφωνίες και θα εισηγηθεί νέες, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι τεχνικές επαφές για θαλάσσιες ζώνες και υφαλοκρηπίδα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Ensondakika, το οποίο έδωσε βάρος στην επανενεργοποίηση της επιτροπής για τις θαλάσσιες ζώνες, ενώ και το MyGazete προτίμησε έναν καθαρά ειδησεογραφικό τίτλο, που σε ελληνική απόδοση θα μπορούσε να διαβαστεί ως: «Κίνηση της Ελλάδας προς τη Λιβύη: Στήνεται επιτροπή για νέες συμφωνίες».

Εκεί όπου αλλάζει εντελώς ο τόνος είναι στα πιο αιχμηρά μέσα, τα οποία δεν αντιμετώπισαν τις δηλώσεις Γεραπετρίτη ως μια συνηθισμένη διπλωματική πρωτοβουλία. Η Yeni Şafak, αν και βασίστηκε επίσης σε πρακτορειακό υλικό, επέλεξε να «ντύσει» το θέμα με πολύ πιο επιθετικό τρόπο. Ο τίτλος της, σε ελεύθερη ελληνική απόδοση, ήταν: «Η Ελλάδα, πιεσμένη από τις κινήσεις της Τουρκίας, ανοίγει μέτωπο με τη Λιβύη». Το βασικό μήνυμα του δημοσιεύματος ήταν σαφές. Η Αθήνα, σύμφωνα με την εφημερίδα, αναζητεί διπλωματική διέξοδο μέσω Τρίπολης μετά τις συμφωνίες Τουρκίας και Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες και την ενέργεια, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη δική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και να περιορίσει το στρατηγικό αποτύπωμα της Άγκυρας.

Σε ακόμη πιο σκληρή γραμμή κινήθηκε το Haber7. Εκεί, ο τίτλος δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνείας: «Απόφαση της Ελλάδας για τη Λιβύη – Κινούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, στο στόχαστρο η Τουρκία». Το δημοσίευμα παρουσίασε την ελληνική κινητικότητα ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής με ξεκάθαρο αποδέκτη την Άγκυρα. Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα ξεκινά νέα διαδικασία με την Τρίπολη μετά τις συμφωνίες Τουρκίας και Λιβύης, ενώ η σύσταση της κοινής επιτροπής συνδέεται με πιθανή επανεξέταση υπαρχουσών συμφωνιών. Το ίδιο μέσο επανέφερε και τη γνωστή ρητορική περί «στρατηγικής υπεροχής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο», θέλοντας να δείξει ότι η ελληνική πρωτοβουλία συνιστά αντίδραση στην Τουρκική επιρροή.

Σε πιο ήπιο αλλά εξίσου σαφές ύφος κινήθηκε και το Turkinform. Ο τίτλος του, μεταφρασμένος στα ελληνικά, ήταν: «Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τη Λιβύη – Στόχος είναι η Τουρκία;». Το ερώτημα μπαίνει σχεδόν από μόνο του στο επίκεντρο της παρουσίασης, με το δημοσίευμα να αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από την επανενεργοποίηση της κοινής επιτροπής κρύβεται μια ευρύτερη ελληνική προσπάθεια να επηρεαστούν οι ισορροπίες στην περιοχή.

Αν διαβάσει κανείς συνολικά τα προσβάσιμα τουρκικά δημοσιεύματα, θα δει καθαρά ότι διαμορφώνονται δύο βασικές γραμμές. Η πρώτη κρατά τη «στεγνή» είδηση. Μιλά για κοινή επιτροπή, για συνομιλίες γύρω από ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, για οικονομική συνεργασία, μεταναστευτικό και θαλάσσιες μεταφορές. Η δεύτερη, όμως, είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένη και πολύ πιο φορτισμένη. Δεν βλέπει στις δηλώσεις Γεραπετρίτη μια απλή επαναπροσέγγιση Ελλάδας και Λιβύης, αλλά μια ελληνική απόπειρα να επιστρέψει δυναμικά στο πεδίο των θαλάσσιων ζωνών και να δημιουργήσει αντίβαρο απέναντι στο τουρκολιβυκό αποτύπωμα.

Με απλά λόγια, για ένα σημαντικό τμήμα του Τουρκικού Τύπου, η επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Τρίπολη δεν είναι μια διμερής διπλωματική κίνηση ρουτίνας. Είναι ένα νέο επεισόδιο στη διαρκή γεωπολιτική αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τη Λιβύη, τις θαλάσσιες ζώνες, την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα.