Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αφίχθη νωρίς σήμερα στην Ινδία, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που περιλαμβάνει επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν ζητήματα διμερούς συνεργασίας και διεθνών εξελίξεων.

Η άφιξή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας.

Ο κ. Ρούμπιο, που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ινδία, έφτασε στην Καλκούτα, πρώτο σταθμό του ταξιδιού του. Αναμένεται να περιηγηθεί σε τοποθεσίες που συνδέονται με την καθολική μοναχή μητέρα Τερέζα, προτού μεταβεί αεροπορικώς στο Νέο Δελχί για να συναντηθεί με τον κ. Μόντι αργότερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη, στην οποία η Ουάσιγκτον έβαλε θετικό πρόσημο, του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ινδία–η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον πλανήτη–έχουν ιστορικά μάλλον δύσκολες σχέσεις με το Πεκίνο.