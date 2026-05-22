Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και πυροσβέστες, έπειτα από έκρηξη και πυρκαγιά σε ναυπηγείο στο Στάτεν Άιλαντ, σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY).

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διεύθυνση 3075 Richmond Terrace, μεταξύ των οδών Lockman Avenue και Andros Avenue.

At around 3 PM, FDNY rushed to 3075 Richmond Terrace for a raging fire at the shipyard with reports of people trapped. It quickly escalated into a 3-alarm blaze and massive explosion – injuring at least 16… pic.twitter.com/6r3URTWDmA — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 22, 2026

Σύμφωνα με την FDNY, γύρω στις 3:30 (τοπική ώρα) το απόγευμα ελήφθη κλήση για εργαζόμενους που είχαν εγκλωβιστεί, ενώ είχε ήδη ξεσπάσει φωτιά στο πίσω μέρος του ναυπηγείου. Περίπου στις 4:20 μ.μ. ακολούθησε ισχυρή έκρηξη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες σε περιορισμένο χώρο κοντά σε ξηρά δεξαμενή (dry dock), όταν ξέσπασε η φωτιά. Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή όπου τα πλοία μπορούν να στηρίζονται σε στεγνή επιφάνεια για επισκευές.

Οι αρχές σημειώνουν ότι οι πυροσβέστες είχαν ξεκινήσει προσπάθειες κατάσβεσης όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Τουλάχιστον 31 άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των σοβαρά τραυματιών είναι ένας πολίτης, που πιθανότατα ήταν εργαζόμενος, καθώς και δύο πυροσβέστες με σοβαρά τραύματα. Τουλάχιστον δύο ακόμη πυροσβέστες τραυματίστηκαν μέτρια, ενώ εννέα πυροσβέστες και δύο μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (EMS) υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Όλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Eyewitness News, ένας εργαζόμενος ενδέχεται να αγνοείται ακόμη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, αρκετοί πυροσβέστες εξέπεμψαν σήμα κινδύνου (mayday), ωστόσο όλοι έχουν εντοπιστεί και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν από τα σπίτια τους, σοκαρισμένοι από την ένταση της έκρηξης και όσα αντίκρισαν και άκουσαν.

«Είδαμε πολλά πυροσβεστικά οχήματα και άκουσα κάποιον να λέει ότι κάθε πυροσβεστικό και αστυνομικό όχημα στο νησί ήταν εδώ», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας Ρίτσαρντ Ομπιοζορ. «Λίγα λεπτά μετά έγινε μια τεράστια έκρηξη, ένα ωστικό κύμα έφτασε μέχρι εδώ και ένας άνθρωπος με λευκή στολή, νομίζω ο επικεφαλής, είπε “πίσω”».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ εξαιτίας της επιχείρησης έκτακτης ανάγκης.