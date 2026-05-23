Μετά από τέσσερις εβδομάδες συνομιλιών, οι χώρες που συμμετέχουν στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) δεν κατόρθωσαν την Παρασκευή να καταλήξουν σε κοινό κείμενο που θα επιβεβαίωνε εκ νέου τις δεσμεύσεις τους για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τον περιορισμό της διάδοσης πυρηνικών όπλων στον ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της διάσκεψης.

«Παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, κατανοώ ότι αυτή η σύνοδος δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε συμφωνία για το θεμελιώδες έργο της», συνόψισε ο Ντο Χουνγκ Βιέτ, ολοκληρώνοντας τη διάσκεψη για την εξέταση της συνθήκης, η οποία θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της μη διάδοσης.

Στα κράτη μέλη είχε διανεμηθεί έγγραφο τροποποιημένο επανειλημμένα ώστε να αμβλυνθεί, παρότι ο διπλωμάτης από το Βιετνάμ τόνισε ότι σκοπός του ήταν να τους «δυσαρεστήσει όλους εξίσου».

Με την κατάληξη αυτή, ειδικοί σημειώνουν ότι παρά την αποτυχία της προσπάθειας να κλειστεί συμφωνία για τρίτη συνεχόμενη φορά, η συνθήκη συνεχίζει να υπάρχει, πλην όμως διαβρώνεται η νομιμοποίησή της και η πίστη σε αυτήν, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν η μη διάδοση είναι όντως η καλύτερη λύση για την ασφάλειά τους.