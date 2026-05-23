Νέα ένταση καταγράφηκε στη νότια Ρωσία μετά από ουκρανική επιδρομή με drones, η οποία προκάλεσε φωτιά σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, μιας από τις σημαντικότερες πετρελαϊκές πύλες της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν σε εγκαταστάσεις της περιοχής και αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή του Νοβοροσίσκ.

Ο δήμαρχος της πόλης, Andrei Kravchenko, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «η πτώση θραυσμάτων drones προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου», ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και σε κτίρια τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Όπως συμπλήρωσε, κομμάτια από τα drones που καταρρίφθηκαν έπεσαν επίσης εντός του χώρου όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός πετρελαίου της πόλης, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία για τις ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ στο σημείο επιχειρούν διασώστες και ειδικές υπηρεσίες για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτίμηση των ζημιών.

Το Νοβοροσίσκ θεωρείται κομβικής σημασίας για τις εξαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων, καθώς το λιμάνι και ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της περιοχής συνδέονται με αγωγούς που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη νότια Ρωσία αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας Θάλασσας.