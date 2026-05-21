Με τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν ξανά στο Κίεβο, η ουκρανική πρωτεύουσα αποχαιρέτησε αυτή την εβδομάδα δύο αδελφές που σκοτώθηκαν σε μία από τις πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Η 12χρονη Λιουμπάβα και η 17χρονη αδελφή της, Βίρα, συγκαταλέγονται μεταξύ των 24 αμάχων που έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικός πύραυλος ισοπέδωσε την πολυκατοικία τους νωρίτερα μέσα στον μήνα. Τα δύο κορίτσια είχαν ήδη χάσει τον πατέρα τους, ο οποίος πολεμούσε στην πρώτη γραμμή του μετώπου, με τη μητέρα τους να μένει πλέον η μοναδική επιζώσα της οικογένειας.

Η τραγωδία αυτή αποτυπώνει το ανθρώπινο κόστος της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα παρατεταμένης ρωσικής αεροπορικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, κατά την οποία εκτοξεύθηκαν μέσα σε μόλις 48 ώρες 1.500 drones και 56 πύραυλοι. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερος, καθώς η ουκρανική αεράμυνα απέτρεψε σημαντικό μέρος των επιθέσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταρρίφθηκε το 94% των drones μεγάλου βεληνεκούς και το 73% των πυραύλων. Για σύγκριση, στις 14 Μαΐου 2025 οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να αναχαιτίσουν μόλις το 55% των ρωσικών drones που εκτοξεύθηκαν σε όλη τη χώρα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική βελτίωση της ουκρανικής αεράμυνας.

«Δυστυχώς, είμαστε πλέον οι καλύτεροι στον κόσμο», δηλώνει ο αντισυνταγματάρχης Γιούρι Μιρονένκο, γενικός επιθεωρητής στο υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Ωστόσο, παραδέχεται πως η αναχαίτιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων «δεν είναι τόσο εύκολη». Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας, η Ουκρανία έχει δημιουργήσει ένα ολοένα και πιο εξελιγμένο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, σύμφωνα με το BBC. Στην αρχή του πολέμου βασιζόταν κυρίως σε παλαιά σοβιετικά οπλικά συστήματα, ενώ στη συνέχεια η Δύση ενίσχυσε τις δυνατότητές της με πιο σύγχρονα και ακριβά συστήματα, όπως οι πύραυλοι αεράμυνας Patriot.

Παράλληλα, η Ουκρανία ανέπτυξε και δικές της εγχώριες λύσεις, από κινητές ομάδες πυρός με βαριά πολυβόλα τοποθετημένα σε φορτηγά μέχρι φθηνά drones αναχαίτισης που παράγονται μαζικά. Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν πλέον σημαντικό πλεονέκτημα για το Κίεβο. Στον πυρήνα της ουκρανικής αεράμυνας βρίσκεται το λογισμικό Sky Map, το οποίο εντοπίζει κάθε βόμβα ολίσθησης, πύραυλο ή drone που εκτοξεύει η Ρωσία. Το σύστημα χρησιμοποιεί ραντάρ, χιλιάδες αισθητήρες, ζωντανές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη για να ανιχνεύει απειλές και να καθοδηγεί τα συστήματα αεράμυνας.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου, η Ουκρανία βασιζόταν ακόμη και σε κινητά τηλέφωνα τοποθετημένα πάνω σε στύλους ηλεκτροδότησης, ώστε να εντοπίζεται ο ήχος των drones που πλησίαζαν. Πλέον, το σύστημα έχει εξελιχθεί σημαντικά και χρησιμοποιεί πιο προηγμένους αισθητήρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν πλέον το Sky Map για την προστασία μίας από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά των ρωσικών drones φαίνεται να είναι τα φθηνά drones αναχαίτισης. Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μοιάζουν με μεγάλες σφαίρες και κινούνται μέσω τεσσάρων ελίκων στη βάση τους. Η Ουκρανία παράγει σήμερα περισσότερα από 1.000 τέτοια drones ημερησίως, ενώ σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία κατέστρεψαν περισσότερα από 30.000 ρωσικά drones μόνο τον Μάρτιο του 2025.

Σε πεδίο έξω από την πόλη Χερσώνα, το Σύνταγμα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων του Σώματος Πεζοναυτών της Ουκρανίας παρουσίασε τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Το drone αναχαίτισης P1-SUN μπορεί να φτάσει ταχύτητα άνω των 300 χιλιομέτρων την ώρα και να επιχειρεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων. Η μονάδα είχε μόλις ολοκληρώσει αποστολή κατάρριψης ρωσικών drones. Ο διοικητής της μονάδας, Βέλκος, χαρακτήρισε το σύστημα «πολύ σοβαρό όπλο», τονίζοντας ότι αποδεικνύει πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί η Ουκρανία και να εξελίξει τις δυνατότητές της. Το P1-SUN κατασκευάζεται με τρισδιάστατη εκτύπωση και κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από τα περίπου 50.000 δολάρια που κοστίζουν τα ρωσικά drones καμικάζι Shahed, τα οποία έχει σχεδιαστεί να καταστρέφει.

Σημαντικό ρόλο στην ουκρανική αεράμυνα αναλαμβάνει πλέον και ο ιδιωτικός τομέας. «Πρέπει να καλύψουμε ολόκληρη την Ουκρανία και να βλέπουμε όλους τους στόχους. Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο», εξηγεί ο Γιούρι Μιρονένκο, ο οποίος επιβλέπει τη σχετική πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής, 25 ιδιωτικές εταιρείες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, καθώς έχουν ισχυρό κίνητρο να προστατεύσουν εργοστάσια και κρίσιμες υποδομές. Οι ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα είχαν αφήσει εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν είναι η Carmine Sky, η οποία παρέχει υπηρεσίες αεράμυνας και σε άλλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει δίκτυο πύργων με τηλεχειριζόμενα πολυβόλα στην περιοχή του Χαρκόβου, κοντά στα ρωσικά σύνορα. Σε υπόγειο κτιρίου βρίσκεται το κέντρο ελέγχου της, όπου σειρές οθονών προβάλλουν το σύστημα Sky Map καθώς παρακολουθεί ρωσικά drones και αεροσκάφη.

Πίσω από τις οθόνες βρίσκονται απλοί πολίτες, όπως μητέρες, οδηγοί ταξί και βετεράνοι πολέμου, οι οποίοι έχουν περάσει από έλεγχο ασφαλείας και εκπαίδευση λίγων εβδομάδων προτού τους επιτραπεί να χειρίζονται τα τηλεχειριζόμενα όπλα. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Ρουσλάν, υποστηρίζει ότι η εργασία τους «δεν είναι δύσκολη», περιγράφοντας τη λειτουργία των συστημάτων ως «ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, σαν Xbox ή PlayStation». Όπως εξηγεί, η εταιρεία λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη δομή της κρατικής αεράμυνας και είναι πλήρως ενταγμένη στο στρατιωτικό σύστημα, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις εντολές του στρατού.

Ο Ρουσλάν τονίζει επίσης ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να επεκταθούν πολύ πιο γρήγορα από τις κρατικές δομές. Αν και το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οι εταιρείες αυτές έχουν ήδη καταρρίψει δεκάδες ρωσικά drones.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εντείνει και τις δικές της επιθέσεις εντός της Ρωσίας. Πρόσφατα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ επιθέσεις έφτασαν μέχρι τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Κρεμλίνο αναγκάστηκε ακόμη και να περιορίσει την κλίμακα της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης τον Μάιο, εξαιτίας φόβων για ουκρανική επίθεση.

Ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε έναν συνεχή αγώνα τεχνολογικής καινοτομίας, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Η Ρωσία αναπτύσσει πλέον ταχύτερα drones με κινητήρες τζετ, ενώ χρησιμοποιεί και drones-δολώματα για να εντοπίζει τις θέσεις της ουκρανικής αεράμυνας.

Παρά τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στην αεράμυνα της Ουκρανίας. Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη προηγμένων και ακριβών πυραύλων αναχαίτισης, ενώ τα αμερικανικά συστήματα Patriot παραμένουν μέχρι στιγμής τα μόνα αποτελεσματικά όπλα κατά των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο, λόγω της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο με το Ιράν, οι διαθέσιμοι πύραυλοι βρίσκονται πλέον σε περιορισμένο αριθμό.

Κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, η Ουκρανία, όπως και η Ρωσία, συνεχίζει να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη μαζική χρήση μικρών drones FPV, τα οποία καθοδηγούνται εξ αποστάσεως από τους χειριστές τους και εξακολουθούν να προκαλούν τον μεγαλύτερο αριθμό απωλειών. Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας στον πόλεμο, δίχτυα πάνω από δρόμους, τουφέκια και καραμπίνες παραμένουν η τελευταία γραμμή άμυνας.

Η προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου δεν πρόκειται ποτέ να είναι εύκολη υπόθεση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπερφορτώνουν την ουκρανική αεράμυνα. Με την εκτόξευση εκατοντάδων drones και δεκάδων πυραύλων, θεωρείται αναπόφευκτο ότι ορισμένα θα διαπερνούν την άμυνα, οδηγώντας σε νέες τραγωδίες, όπως αυτή των δύο αδελφών, της Λιουμπάβα και της Βίρα.