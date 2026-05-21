Σε κατάσταση συνεργού βρίσκεται από το πρωί η Αστυνομία της Κρήτης καθώς από τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη 21/5 πραγματοποιείται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές τριών νομών του νησιού, με επίκεντρο σημεία του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου.

Στην αστυνομική επιχείρηση, όπως επισημαίνει το ekriti.gr συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίοι πραγματοποιούν ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται συγκεκριμένες οικογένειες.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, η υπόθεση βρισκόταν υπό διερεύνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη συλλογή στοιχείων να έχει προηγηθεί τους τελευταίους μήνες.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΚΑΜ Κρήτης καθώς και υπηρεσίες των κατά τόπους Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Ήδη έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές ατόμων.