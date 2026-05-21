Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα δεν προκάλεσε πανηγυρισμούς μόνο στο Μπέρμιγχαμ, αλλά και στον Πειραιά, καθώς το αποτέλεσμα αυτό φέρνει τον Ολυμπιακό ένα βήμα πιο κοντά στην απευθείας συμμετοχή στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, αποφεύγοντας τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Για να οριστικοποιηθεί το ευνοϊκό αυτό σενάριο για τους «ερυθρόλευκους», απομένει ένα τελευταίο βήμα: η ομάδα του Unai Emery να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη τετράδα της Premier League. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι και ένας βαθμός αρκεί για να «κλειδώσει» την τέταρτη θέση.

Παράλληλα, η πέμπτη Λίβερπουλ βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω και υποδέχεται την Μπρέντφορντ. Σε περίπτωση απώλειας βαθμών των «Κόκκινων», η Βίλα διατηρείται στην τετράδα ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ο Ολυμπιακός επωφελείται άμεσα. Αντίθετα, εφόσον η Λίβερπουλ επικρατήσει και η Βίλα ηττηθεί στο Μάντσεστερ, η μάχη θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων, με τους Πειραιώτες να κινδυνεύουν να χάσουν το πλεονέκτημα της αποφυγής ενός προκριματικού γύρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξαρτήτως του αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινήσει από τον 2ο ή τον 3ο προκριματικό γύρο, θα τοποθετηθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης. Σε περίπτωση συμμετοχής στον 2ο προκριματικό γύρο, πιθανοί αντίπαλοι είναι η Στουρμ Γκρατς, η Χαρτς και ο δευτεραθλητής Πολωνίας (Γκόρνικ Ζάμπρζε, Γιαγκελόνια ή Ράκοβ). Αντίθετα, στον 3ο προκριματικό γύρο οι πιθανοί αντίπαλοι περιορίζονται στη Σπάρτα Πράγας και τη Ναϊμέγκεν.

Έτσι, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία αγωνιστική της Premier League, καθώς από τα αποτελέσματα στην Αγγλία ενδέχεται να εξαρτηθεί η ευρωπαϊκή του διαδρομή και η δυνατότητα να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στη League Phase του Champions League.