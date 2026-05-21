Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η αυλαία για το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΑΔΕ που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών για κάθε ακίνητο στη χώρα.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας χθες στο συνέδριο του Capital.gr περιέγραψε το νέο τοπίο πλήρους χαρτογράφησης της ακίνητης περιουσίας, όπου για πρώτη φορά το Δημόσιο θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνο για την ιδιοκτησία αλλά και για τη χρήση κάθε ακινήτου.

«Στόχος είναι να πάρουμε όλη την πληροφορία γύρω από το ακίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού φακέλου για κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικά ακίνητα.

Στο νέο μητρώο θα αποτυπώνονται όλα τα βασικά στοιχεία του ακινήτου: η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, αν παραμένει κενό ή αξιοποιείται, καθώς και ο τρόπος χρήσης του. Παράλληλα, θα ενσωματώνονται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), οι οποίοι σταδιακά θα ταυτοποιηθούν πλήρως.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την υποχρέωση των φορολογουμένων να δηλώσουν για πρώτη φορά τη χρήση κάθε ακινήτου που διαθέτουν. Η νέα καταγραφή θα διαχωρίζει τα ακίνητα σε ιδιοκατοικούμενα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, δωρεάν παραχωρούμενα, μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και σε ακίνητα που παραμένουν κενά.

Κενές κατοικίες

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται ακριβώς στις κενές κατοικίες. Μέσω του ΜΙΔΑ, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αποκτήσει σαφή εικόνα για το πραγματικό απόθεμα ακινήτων που μένει εκτός αγοράς, σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας. Για πρώτη φορά, το κράτος θα γνωρίζει πόσα σπίτια παραμένουν αναξιοποίητα, με στόχο –όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη– να σχεδιαστούν παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Στο νέο μητρώο θα καταγράφονται επίσης ακίνητα με παραχωρημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης αλλά και ακίνητα που συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το πεδίο ελέγχου και διασταυρώσεων.

Η δημιουργία του ΜΙΔΑ αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ να «κουμπώσει» στοιχεία από το Κτηματολόγιο, το Ε9, τις δηλώσεις μίσθωσης και τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χτίζοντας ένα πλήρως διασυνδεδεμένο ψηφιακό περιουσιολόγιο ακινήτων.