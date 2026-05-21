Οι περισσότεροι άνθρωποι αποδίδουν τις ενοχλήσεις στο στομάχι σε κάτι αθώο: ένα βαρύ γεύμα, άγχος, δυσπεψία ή μια περαστική γαστρεντερική διαταραχή. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπτώματα που μοιάζουν συνηθισμένα και καθημερινά μπορεί να κρύβουν κάτι πιο σοβαρό.

Ο καρκίνος του στομάχου – όπως εξηγούν ογκολόγοι στο Prevention – συχνά εξελίσσεται «σιωπηλά», χωρίς εμφανή προειδοποιητικά σημάδια στα πρώτα στάδια, γεγονός που κάνει την έγκαιρη αναγνώρισή του ακόμη πιο σημαντική. H δυνατότητα να εντοπίσει κανείς τα πιθανά σημάδια της νόσου – και να τα ξεχωρίσει από τις συνηθισμένες πεπτικές ενοχλήσεις – μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας.

Από ανεξήγητη απώλεια βάρους μέχρι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου και αίσθημα πληρότητας μετά από λίγες μόνο μπουκιές, το σώμα μπορεί να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα που αξίζουν προσοχής και ιατρικής αξιολόγησης.

Ακολουθούν έξι συμπτώματα, που σύμφωνα με τους ογκολόγους, αν και τις περισσότερες φορές δεν σημαίνουν καρκίνο, δεν θα πρέπει να αγνοηθούν, ιδιαίτερα όταν είναι επίμονα, ασυνήθιστα ή εμφανίζονται σε συνδυασμό μεταξύ τους.

Αίμα στον εμετό ή στα κόπρανα

Αν και παθήσεις όπως η κολίτιδα και η νόσος του Crohn μπορούν επίσης να προκαλέσουν αίμα στα κόπρανα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί και ένδειξη καρκίνου. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία αίματος είτε στα κόπρανα είτε στον εμετό απαιτεί ιατρική αξιολόγηση από γαστρεντερολόγο.

Όταν η αιμορραγία σχετίζεται με καρκίνο του στομάχου, το αίμα στα κόπρανα συχνά έχει σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα, σαν πίσσα, επειδή έχει επηρεαστεί από τα πεπτικά ένζυμα. Αντίστοιχα, το αίμα στον εμετό μπορεί να είναι έντονα κόκκινο ή να θυμίζει κατακάθι καφέ, λόγω της μερικής πέψης του.

Αίσθημα πληρότητας μετά από λίγες μόνο μπουκιές

Μπορεί να κάθεστε στο τραπέζι πεινασμένοι, αλλά μετά από ελάχιστες μπουκιές να νιώθετε ξαφνικά χορτάτοι και να χάνετε την όρεξή σας. Οι ογκολόγοι περιγράφουν αυτό το σύμπτωμα ως «πρόωρο κορεσμό» και σημειώνουν ότι θα μπορούσε να σχετίζεται με καρκίνο του στομάχου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν αυτή η αίσθηση είναι διαφορετική από ό,τι συνηθίζατε μέχρι τώρα. Αν νιώθετε ότι χορταίνετε υπερβολικά γρήγορα χωρίς προφανή λόγο, δεν θα πρέπει να το αγνοήσετε.

Σταθερός και επίμονος πόνος στο στομάχι

Ο πόνος στο στομάχι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελεί σύμπτωμα καρκίνου. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι συνηθισμένοι πόνοι ή οι κράμπες οφείλονται σε άλλες γαστρεντερικές ή κοιλιακές διαταραχές και όχι σε καρκίνο.

Όταν όμως ο πόνος σχετίζεται με καρκίνο, συνήθως πρόκειται για έναν σταθερό πόνο στο κέντρο της κοιλιάς που δεν υποχωρεί. Δεν είναι ένας πόνος που εμφανίζεται για μία μέρα, εξαφανίζεται για εβδομάδες και επανέρχεται αργότερα. Αντίθετα, είναι συνεχής και επίμονος.

Απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια

Υπάρχουν πολλές παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξήγητη απώλεια βάρους, όπως ο διαβήτης τύπου 1, η νόσος του Addison και η νόσος του Crohn. Σε αυτές προστίθεται και ο καρκίνος του στομάχου.

Οι ογκολόγοι τονίζουν ότι όταν κάποιος χάνει βάρος χωρίς να κάνει δίαιτα ή αλλαγές στον τρόπο ζωής του, είναι κάτι που χρειάζεται προσοχή. Στην περίπτωση του καρκίνου του στομάχου, η απώλεια βάρους μπορεί να είναι σταδιακή. Μπορεί να μην παρατηρήσετε ξαφνικές αλλαγές, αλλά να διαπιστώσετε ότι χάσατε αρκετά κιλά μέσα σε λίγους μήνες.

Αν και είναι φυσιολογικό το βάρος να παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις, όταν η απώλεια είναι εμφανής χωρίς προφανή αιτία, συνιστάται επικοινωνία με γιατρό.

Συχνές και ανεξήγητες καούρες

Οι καούρες, η δυσπεψία και άλλες κοινές πεπτικές ενοχλήσεις μπορούν επίσης να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με το MD Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τέτοια συμπτώματα είναι πολύ πιθανότερο να οφείλονται σε κάτι διαφορετικό από καρκίνο. Παρ’ όλα αυτά, όταν είναι επίμονα και δεν φαίνεται να προκαλούνται από συγκεκριμένες τροφές ή ποτά, καλό είναι να ενημερώνεται ο γιατρός.

Συχνό φούσκωμα, διάρροια ή δυσκοιλιότητα

Ένας όγκος στο στομάχι μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή να επηρεάσει τις κενώσεις του εντέρου. Παρότι κανένα από αυτά τα συμπτώματα από μόνο του δεν «δείχνει» απαραίτητα καρκίνο του στομάχου, οι γιατροί σημειώνουν ότι όταν συνυπάρχουν με άλλα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν, μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα που έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως ηλικία άνω των 60 ετών, αυξημένο σωματικό βάρος ή παχυσαρκία, ιστορικό καπνίσματος ή προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο στομάχι.