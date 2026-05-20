Τη χαρά του για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση της Άστον Βίλα μοιράστηκε δημόσια μέσω ανάρτησής του ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γνωστός για τη σταθερή και διαχρονική υποστήριξή του προς τον σύλλογο. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συνεχάρη τόσο τους ποδοσφαιριστές όσο και το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τραυματία Μπουμπακάρ Καμαρά.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι, έπειτα από δεκαετίες αναμονής από την τελευταία της ευρωπαϊκή κορυφή το 1982 και την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, πρόσθεσε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της. Παράλληλα, εξασφάλισε την επιστροφή της στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/2027, ενώ θα βρεθεί και στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο πρίγκιπας της Ουαλίας απαθανατίστηκε να ποζάρει με το τρόπαιο δίπλα στον προπονητή των «χωριατών», Ουνάι Έμερι, με τη σχετική φωτογραφία να δημοσιεύεται από την ίδια την Άστον Βίλα στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Η δημόσια τοποθέτηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος παρακολουθεί συχνά από κοντά τις αναμετρήσεις της Άστον Βίλα και συγκαταλέγεται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της, βρέθηκε στις εξέδρες του «Besiktas Park στην Κωνσταντινούπολη» για να ζήσει από κοντά τη νέα ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας.

Μέσω ανάρτησής του στο Χ, συνεχάρη όλους τους συντελεστές της επιτυχίας, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.

«Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το επιτελείο και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τροπαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware!



Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος απουσίαζε λόγω τραυματισμού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στην πορεία της ομάδας.

«Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας. UTV!», σημείωσε στην ανάρτησή του.