Ώρες αγωνίας εξελίσσονται στις πλαγιές του Ολύμπου, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια γιγαντιαία επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό ενός 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Ο νεαρός τουρίστας ξεκίνησε από καταφύγιο του βουνού με προορισμό την κορυφή, όμως τα ίχνη του χάθηκαν ξαφνικά, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις αρχές.



Την εξαφάνιση δήλωσε έντρομος ο πατέρας του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο επικοινώνησε αμέσως με το Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου. Αυτή την ώρα, 14 έμπειροι πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, καθώς και εξειδικευμένα στελέχη από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ χτενίζουν το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής κάτω από δύσκολες συνθήκες.



Στις έρευνες επιστρατεύτηκαν και drones της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ερευνηθούν από αέρος απόκρημνες χαράδρες και σημεία όπου η πρόσβαση των διασωστών είναι αδύνατη.



