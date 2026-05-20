Η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη και στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι οπαδός της.

Για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ είναι μια ιστορική βραδιά καθώς επιστρέφει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1982, όταν είχε αντιμετωπίσει τη Μπάγερν Μονάχου στο Ρότερνταμ.

Από τότε πέρασαν 44 χρόνια και η Άστον Βίλα κατάφερε να εξασφαλίσει ξανά την πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, δεν γινόταν να απουσιάζει.

Οπαδός της από μικρό παιδί, ο Ουίλιαμ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και βρίσκεται κανονικά στις εξέδρες του Besiktas Park, με την ελπίδα να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Europa League.