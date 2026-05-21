Η Βανέσα Τραμπ, πρώην σύζυγος του μεγαλύτερου γιου του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αποκάλυψε την Τετάρτη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Η 48χρονη Βανέσα Τραμπ μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα για την υγεία της μέσα από ανάρτησή της στο Instagram. «Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και αυτά δεν είναι νέα που περιμένει κανείς, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα πλάνο θεραπείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου για τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», σημείωσε.

Η Βανέσα Τραμπ ανέφερε ότι «παραμένει συγκεντρωμένη και αισιόδοξη», έχοντας στο πλευρό της την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς της, των παιδιών της και των πιο κοντινών της ανθρώπων. «Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και τη στήριξή σας. Πραγματικά σημαίνουν περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω», πρόσθεσε. «Ζητώ ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μου, καθώς επικεντρώνομαι στην υγεία και την ανάρρωσή μου», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει η New York Post, η ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισε με ευχές για περαστικά, ανάμεσά τους και ένα μήνυμα από τη μεγαλύτερη κόρη του προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ. «Προσεύχομαι να συνεχίσεις να έχεις δύναμη και να αναρρώσεις γρήγορα. Σε αγαπώ, μαμά», έγραψε η Ιβάνκα, ενώ η ετεροθαλής αδελφή της, Τίφανι Τραμπ, έκανε like στην ανάρτηση της Βανέσα Τραμπ.

Η Βανέσα Τραμπ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από το 2005 έως το 2018, έχει αποκτήσει μαζί του πέντε παιδιά: τη 19χρονη Κάι, τον 17χρονο Ντόναλντ, τον 14χρονο Τρίσταν, τον 13χρονο Σπένσερ και την 11χρονη Κλόι.

Η Βανέσα Τραμπ με την κόρη της, Κάι, και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η Βανέσα Τραμπ φωτογραφήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα, γιορτάζοντας την αποφοίτηση της Κάι από το σχολείο μαζί με τον πρώην σύζυγό της και οικογενειακούς φίλους.

Τον Μάρτιο του 2025, το πρώην μοντέλο ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε σχέση με τον σταρ του γκολφ Τάιγκερ Γουντς. Ο 50χρονος Τάιγκερ Γουντς επέστρεψε στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου, έπειτα από παραμονή έξι εβδομάδων σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία, μετά το τροχαίο ατύχημα και τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στις 27 Μαρτίου.