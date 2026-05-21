Μια νέα ζωή μακριά από την οικονομική πίεση και το άγχος του Ηνωμένου Βασιλείου επέλεξε να ξεκινήσει μια βρετανική οικογένεια, μετακομίζοντας μόνιμα στη Λευκάδα. Η 43χρονη, Ρενέ Γουάσικ, μαζί με τον σύζυγό της, Πάβελ, και τη δίχρονη κόρη τους, Ρόκα, εγκατέλειψαν το Χερτφορντσάιρ τον περασμένο Νοέμβριο, αναζητώντας έναν πιο ήρεμο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο ζωής στην Ελλάδα.

Η οικογένεια ζούσε μέχρι πρότινος στο Γουέλγουιν Γκάρντεν Σίτι, αντιμετωπίζοντας -όπως περιγράφει η ίδια- μια «ολοένα και πιο αγχωτική καθημερινότητα, με υψηλά ενοίκια, αυξανόμενους λογαριασμούς ενέργειας και συνεχείς πιέσεις από το κόστος ζωής».

«Πληρώναμε περίπου 3.000 λίρες τον μήνα μόνο για ενοίκιο και τα έξοδα συνέχιζαν να αυξάνονται», ανέφερε η Ρενέ, η οποία εργάζεται ως επικεφαλής της εταιρείας δημοσίων σχέσεων «The Atticism», ενώ ο σύζυγός της διατηρεί επιχείρηση βαψιμάτων και διακόσμησης.

Η απόφαση για τη μεγάλη αλλαγή ήρθε σχεδόν αυθόρμητα, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Λευκάδα. Το ζευγάρι εντόπισε ένα οικόπεδο προς πώληση και αποφάσισε να καταθέσει προσφορά, η οποία έγινε αμέσως αποδεκτή.

«Αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξαν όλα -η συζήτηση έπαψε να είναι θεωρητική και έγινε πραγματικότητα», δήλωσε η Ρενέ, θυμούμενη την καθοριστική εκείνη στιγμή. Όπως αποκάλυψε, τότε είχε αστειευτεί λέγοντας: «Ή μόλις κάναμε ένα τεράστιο λάθος ή πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς τη ζωή μας».

Σήμερα, η οικογένεια ζει προσωρινά σε διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στη Λευκάδα, πληρώνοντας περίπου 430 λίρες τον μήνα μαζί με τους λογαριασμούς -ποσό που αντιστοιχεί σε μικρό μόνο μέρος όσων κατέβαλλαν στη Βρετανία.

Η καθημερινότητα στο νησί αποδείχθηκε πολύ πιο οικονομική από ό,τι περίμεναν. Σύμφωνα με τη Ρενέ, περίπου 20 λίρες αρκούν για την αγορά φρούτων και λαχανικών μιας ολόκληρης εβδομάδας, ιδιαίτερα όταν οι αγορές γίνονται από τις τοπικές λαϊκές αγορές εκτός τουριστικής περιόδου.

«Τον χειμώνα, αν ψωνίζεις από τις αγορές των ντόπιων και όχι από τα τουριστικά σημεία, μπορείς να πάρεις αρκετά τρόφιμα για όλη την εβδομάδα με 25 έως 30 ευρώ», εξήγησε.

Ιδιαίτερη εντύπωση της έχει προκαλέσει και η σχέση των κατοίκων με την τοπική παραγωγή. Όπως ανέφερε, σχεδόν κάθε σπίτι διαθέτει ελαιόδεντρα, ενώ η παραγωγή ελαιολάδου είναι εξαιρετικά προσιτή.

«Κάθε σπίτι εδώ έχει ελιές και όταν τις μαζεύεις, πηγαίνεις στο ελαιοτριβείο και σου βγάζουν λάδι με περίπου 1 ευρώ το λίτρο», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε πως η οικογένεια λαμβάνει δωρεάν ελαιόλαδο από φίλους: «Ένας φίλος μάς δίνει μπουκάλια των δύο λίτρων όποτε χρειαζόμαστε. Είναι φρεσκοπιεσμένο και στο πιο βαθύ πράσινο χρώμα που έχω δει ποτέ».

Παράλληλα, η οικογένεια απολαμβάνει μια πολύ πιο χαλαρή καθημερινότητα. Οι περισσότερες ημέρες περνούν δουλεύοντας σε εξωτερικούς χώρους, κάτω από πορτοκαλιές, ενώ τα Σαββατοκύριακα περιλαμβάνουν ιστιοπλοΐα, εκδρομές σε παραλίες και καταρράκτες ή μπάρμπεκιου με φίλους δίπλα στη θάλασσα.

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο δούλευα μέσα στο σπίτι, σε ένα γραφείο, με τη θέρμανση ανοιχτή τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Τώρα δουλεύω έξω, κάτω από μια πορτοκαλιά, ενώ η κόρη μου παίζει στο χώμα», ανέφερε.

Η ίδια τονίζει πως, αν και θεωρητικά «μπορείς να κάνεις τα πάντα στο Ηνωμένο Βασίλειο», η πραγματικότητα της καθημερινότητας είναι τελείως διαφορετική. «Η ποιότητα ζωής εδώ δεν συγκρίνεται», υποστηρίζει.

Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες ευκολίες που της λείπουν από τη Βρετανία, κυρίως η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες delivery και μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. «Μου λείπει το ότι μπορούσα να βρω οποιοδήποτε υλικό μέσα σε 20 λεπτά», παραδέχεται. Ωστόσο, όπως λέει, η ηρεμία, η φύση και ο πιο αργός ρυθμός ζωής στην Ελλάδα αντισταθμίζουν πλήρως αυτές τις μικρές στερήσεις.

Η οικογένεια σχεδιάζει πλέον να παραμείνει μόνιμα στη Λευκάδα, ενώ η μικρή τους αναμένεται να ξεκινήσει προσχολική εκπαίδευση την επόμενη χρονιά, με το κόστος φροντίδας παιδιού να είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αναλογιζόμενη τη νέα της ζωή, η Ρενέ καταλήγει: «Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε καλύτερα -πολύ καλύτερα. Δεν έχει σημασία να κερδίζεις περισσότερα χρήματα. Σημασία έχει να χρειάζεσαι λιγότερα και να επιλέγεις έναν διαφορετικό τρόπο ζωής».