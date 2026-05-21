Την ώρα που η είδηση της απαγγελίας κατηγοριών από τις ΗΠΑ εναντίον του Ραούλ Κάστρο, του πρώην προέδρου της Κούβας, με την κατηγορία της δολοφονίας, διαδιδόταν σε όλο τον κόσμο, πολλοί Κουβανοί παρέμεναν στο σκοτάδι.

Οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο νησί που αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων και τα αδύναμα σήματα τηλεφώνου σήμαιναν ότι η είδηση για τη νέα, απότομη κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ εναντίον της κουβανικής κυβέρνησης άργησε να φτάσει σε πολλούς από τους ίδιους τους κατοίκους της Κούβας.

Όταν οι Κουβανοί έμαθαν τα νέα, διχάστηκαν ως προς τη νομιμότητα των αμερικανικών κατηγοριών – οι οποίες κατηγορούν τον Κάστρο για φόνο και συνωμοσία στην κατάρριψη δύο αεροπλάνων το 1996, που σκότωσαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις Αμερικανοί.

Ωστόσο, πολλοί μοιράζονταν μια κοινή απογοήτευση για το status quo, όπως γράφουν οι New York Times. «Αυτό πρέπει να αλλάξει», είπε ο 24χρονος Γιοάντι Μπενίτεζ Ραμίρεζ, εργάτης σε καπνοβιομηχανία στην Αβάνα.

Οι Κουβανοί αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος, πείνα και μια κρίση στον τομέα της υγείας, η οποία επιδεινώθηκε αφού η κυβέρνηση Τραμπ σχεδόν διέκοψε τις προμήθειες πετρελαίου προς την Κούβα τον Ιανουάριο, και πολλοί λαχταρούν μια σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να ανακουφίσει τα βάσανά τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε μια ομοσπονδιακή κατηγορία εναντίον του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, ως πρόσχημα για να τον απομακρύνει με μια επιδρομή τον Ιανουάριο. Δεν είναι γνωστό αν ο αμερικανικός στρατός κινείται προς μια παρόμοια επιχείρηση στην Κούβα. Ωστόσο, πολλοί Κουβανοί αναρωτιούνται αν η κατηγορία ήταν απλώς μια ακόμη κίνηση σε μια οδυνηρή και παρατεταμένη εκστρατεία πίεσης από τις ΗΠΑ ή ο καταλύτης για μια πιο δυναμική αμερικανική επέμβαση.

«Δεν πιστεύω ότι μια στρατιωτική επέμβαση είναι η λύση, αλλά αν αυτό είναι που χρειάζεται, τότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι να τελειώσει αυτό μια για πάντα, τώρα αμέσως», δήλωσε ο 27χρονος Γιασιέλ Λουγκόνες, οδηγός διανομής, καθώς καθόταν στη μοτοσικλέτα του στην Αβάνα.

Είπε ότι ελπίζει σε μια ολοκληρωτική απομάκρυνση ολόκληρης της ηγεσίας της Κούβας. «Όλη η ηγεσία, ολόκληρη η οικογένεια Κάστρο», είπε.

«Αυτός είναι ένας ατέρμονος κύκλος, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πράγμα για πάνω από 60 χρόνια», είπε ο Λουγκόνες. «Περνούν τον χρόνο τους εκεί συμπεριφερόμενοι σαν να είμαστε ένα κομμάτι ιδιοκτησίας, που το μεταβιβάζουν σε εσένα, σε εσένα, σε εσένα, και πρέπει να φύγουν τώρα. Δεν τους θέλουμε».

Η κουβανική κυβέρνηση καταδίκασε αμέσως την απαγγελία κατηγοριών από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Τετάρτη. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, χαρακτήρισε την απαγγελία κατηγοριών «πολιτική ενέργεια, χωρίς καμία νομική βάση» και είπε ότι χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το κλίμα για πιθανή στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον του νησιού.

Ορισμένοι Κουβανοί χαρακτήρισαν τις κατηγορίες παράνομες, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα ενήργησε σε αυτοάμυνα, αφού ο εναέριος χώρος της είχε παραβιαστεί επανειλημμένα από την οργάνωση «Brothers to the Rescue», η οποία διοργάνωνε τις πτήσεις.

«Η Κούβα πήρε τη σωστή απόφαση να τα καταρρίψει», δήλωσε ο 24χρονος Φρανκ Αλεχάντρο Φοντ, μηχανικός στην Αβάνα. Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο μιας ξένης στρατιωτικής εισβολής.

«Πολλοί Κουβανοί ζητούν μια επέμβαση», είπε, αλλά προειδοποίησε ότι «πάντα υπάρχουν παράπλευρες απώλειες».

Τις ημέρες πριν από την ανακοίνωση είχαν διαδοθεί φήμες στην Κούβα ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί την Τετάρτη. Θα πραγματοποιούσαν οι ΗΠΑ στρατιωτική επέμβαση; Θα γινόταν μεγάλη διαδήλωση στη χώρα; Νέοι Κουβανοί αστειεύονταν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Κουβανοί θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να βγάλουν το παλιό σοβιετικό τουφέκι που έχουν κρυμμένο.

Η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην Κούβα έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό διαδηλώσεων, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι απίθανο οι διαδηλώσεις να εξελιχθούν σε λαϊκή εξέγερση που θα απειλήσει το καθεστώς.

Είναι δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστες δημοσκοπήσεις στην Κούβα. Μια πρόσφατη έρευνα από μια κουβανική ιστοσελίδα ειδήσεων, το El Toque, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 40.000 απαντήσεις, διαπίστωσε ότι περίπου το 56% των Κουβανών που κατοικούν στο νησί, και σχεδόν το 70% εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα υποστήριζαν μια στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ.

«Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία συγκέντρωσε απαντήσεις από εθελοντές συμμετέχοντες, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση, τα συμπεράσματά της πιθανότατα αντανακλούσαν την εξάντληση πολλών Κουβανών», δήλωσε ο καθηγητής Michael J. Bustamante, καθηγητής ιστορίας και κάτοχος έδρας Κουβανικών και Κουβανοαμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

«Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι οι Κουβανοί απολαμβάνουν την ιδέα να έρθει μια ξένη δύναμη και να λύσει τα προβλήματά τους», είπε ο καθηγητής Bustamante. «Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο εκνευρισμού και απελπισίας, που θα δεχτούν βοήθεια από όπου μπορούν να την πάρουν».

Ο Ραούλ Καρντόσο, ένας 70χρονος Κουβανός συνταξιούχος, δήλωσε ότι, όποια και αν είναι η απόφαση των ΗΠΑ, θα πρέπει απλώς να βιαστούν και να την πάρουν.

«Αν πρόκειται να μπουν, ας μπουν», είπε ο Καρντόσο. «Και αν όχι, ας σταματήσουν να μιλούν τόσο πολύ».