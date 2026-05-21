Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play out της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (21/5).

Η μάχη της παραμονής έχει ήδη κριθεί, με ΑΕΛ και Πανσερραϊκό να υποβιβάζονται, οπότε οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να παίξουν χωρίς άγχος στην τελευταία αγωνιστική και να προσφέρουν θέαμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

11:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

13:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

13:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

13:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

14:30 Novasports 4HD INSEP Paris – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

16:45 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Team 3SSB Adidas NextGen EuroLeague Finals

17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League

18:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

19:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Super League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φάιχα – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Πάντερμπορν Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρτικ Θιστλ – Σεντ Μίρεν William Hill Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γεωργία – Ελλάδα Socca Euro