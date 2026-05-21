Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play out της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (21/5).
Η μάχη της παραμονής έχει ήδη κριθεί, με ΑΕΛ και Πανσερραϊκό να υποβιβάζονται, οπότε οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να παίξουν χωρίς άγχος στην τελευταία αγωνιστική και να προσφέρουν θέαμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
11:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
13:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
13:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
13:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
14:30 Novasports 4HD INSEP Paris – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals
15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
16:45 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Team 3SSB Adidas NextGen EuroLeague Finals
17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League
18:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
19:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Super League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Ντάμακ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φάιχα – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Πάντερμπορν Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρτικ Θιστλ – Σεντ Μίρεν William Hill Scottish Premiership
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γεωργία – Ελλάδα Socca Euro