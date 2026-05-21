Με ένα νέο βίντεο στο οποίο πρωταγωνίστρια είναι ξανά η κυρία Χρυσούλα αλλά αυτή τη φορά έχει στο πλευρό της και τον κύριο Γιώργο, η Ελληνική Αστυνομία ζητά από τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους.

Στο συγκεκριμένο βίντεο επιτήδειοι, οι οποίοι προσποιούνται εκπροσώπους τραπεζών ή επικαλούμενοι έκτακτη ανάγκη συγγενικών προσώπων, προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Με χιουμοριστική διάθεση η κυρία Χρυσούλα, η οποία έχει συμμετάσχει ξανά σε σχετικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ., μαζί με τον κύριο Γιώργο, παρουσιάζουν όρους που χρησιμοποιούνται πλέον συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά παραμένουν άγνωστοι σε αρκετούς ηλικιωμένους, όπως τα «phishing», «scam» και «spoofing».

Στην αρχή του βίντεο η κα Χρυσούλα τονίζει πως «πολλοί θα το δουν και λίγοι θα το καταλάβουν». Τον λόγο στη συνέχεια παίρνει ο κύριος Γιώργος, συμβουλεύοντας τους πολίτες για το πώς μπορούν να προστατευθούν από τις απάτες, καταλήγει με νόημα: «Χθεσινοί είμαστε;».

Στο μήνυμά της στο Χ, η Ελληνική Αστυνομία τονίζει:

«Δεν έχει σημασία πώς θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν… το σημαντικό είναι να μην πέσεις θύμα.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η κα Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.

Και ξέρετε τι κάνουν; Τις αναγνωρίζουν. Τις σταματούν. Δεν πέφτουν. Αρκεί να είσαι ενημερωμένος και προσεκτικός.

Μην δίνεις ποτέ κωδικούς, PIN ή προσωπικά στοιχεία

Μην βιάζεσαι όταν σου ζητούν χρήματα «επειγόντως»

Μίλα με τα παιδιά ή τα εγγόνια σου πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση

Αν σου φανεί περίεργο… είναι σίγουρα απάτη».