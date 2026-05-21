Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αμαλιάδας βρέθηκαν πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού 46χρονου άνδρα στην Πάτρα, με τη δίκη να ολοκληρώνεται χθες μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους τέσσερις και αθώωσε τον πέμπτο, διαφοροποιώντας παράλληλα τον βαθμό συμμετοχής τους στην αιματηρή επίθεση, καθώς έκρινε ότι δύο από αυτούς ενήργησαν με πρόθεση να σκοτώσουν το θύμα. Τακτικοί δικαστές και ένορκοι αποφάσισαν την ενοχή τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου, για πλημμεληματική έκθεση σε κίνδυνο, κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισής τους, ενώ ο πέμπτος αθωώθηκε.

Στους δύο πρώτους, που κρίθηκαν ένοχοι για το κακούργημα της απόπειρας δολοφονίας επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 13,5 και 6 χρόνων, αντίστοιχα, ενώ για αυτούς που αποφασίστηκε η ενοχή τους για το πλημμέλημα, το δικαστήριο τους καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης 2 και 4 ετών.

Όλες οι ποινές έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα στη έφεση, πλην του κατηγορούμενου που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13,5 ετών, η οποία θα εκτιθεί. Να σημειωθεί ότι ο ίδιος ήταν και προσωρινά κρατούμενος στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Το δικαστήριο κινήθηκε αντίθετα με την πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αμαλιάδας, που πρότεινε την ενοχή όλων των εμπλεκομένων για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όσον αφορά την υπόθεση, τα ξημερώματα της 3ης Φεβρουαρίου του 2025, στην Πάτρα, ο ένας βασικός κατηγορούμενος ευρισκόμενος σε διαμέρισμά του, μαζί τον δεύτερο, επίσης βασικό συγκατηγορούμενό του και έναν ημεδαπό άνδρα, προκάλεσε σωματικές βλάβες στον τελευταίο, με τα άκρα του, καθώς και με τη χρήση τέμνοντος και θλώντος οργάνου, αφήνοντάς τον στο εσωτερικό του διαμερίσματος αιμόφυρτο και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ τον ακινητοποίησε δένοντάς τον με κορδόνια στα άκρα του.

Στη συνέχεια και έπειτα από επικοινωνία του κατηγορούμενου, μετέβησαν στο διαμέρισμά του τα δύο αδέλφια του και ο πατέρας τους, οι οποίοι από κοινού με ιδιωτικής χρήσης φορτηγό, μετέφεραν το θύμα δεμένο σε επαρχιακή περιοχή της Αχαΐας, όπου τον εγκατέλειψαν.

Ο τραυματίας εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο σημείο που τον είχαν εγκαταλείψει και αφού παρελήφθη από σταθμό του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Ως συνήγορος υπεράσπισης των τεσσάρων παραστάθηκε ο δικηγόρος Πατρών, Κώστας Κρεμμύδας και έναν κατηγορούμενο υπερασπίστηκε ο δικηγόρος Αμαλιάδας Σπύρος Ανδριόπουλος. Σε δήλωσή του, ο Κώστας Κρεμμύδας έκανε λόγο για ένα «εσφαλμένο και βαρύτατο» κατηγορητήριο, επισημαίνοντας ότι διορθώθηκε με την μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε πλημελημματική έκθεση.