Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, με δεκάδες ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια για υποθέσεις ναρκωτικών, οπλοκατοχής, αλλά και παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τέσσερις οικογένειες, ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα από την Κρήτη. Οι έρευνες πραγματοποιούνται στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι, αλλά και σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Υποδιεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ συμμετέχουν περισσότεροι από 200 αστυνομικοί, μαζί με στελέχη της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και τμημάτων ΤΑΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20 έρευνες, με τους αστυνομικούς να κινούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία, ώστε να μην υπάρξει χρόνος για απόκρυψη στοιχείων ή διαφυγή υπόπτων.

Κατά τις έως τώρα έρευνες έχουν εντοπιστεί όπλα, ναρκωτικά, χρηματικά ποσά, αλλά και αυτόματος μετρητής χρημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει στοιχεία για πρόσωπα που φέρονται να λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις, δηλώνοντας ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι μέσα από παρακολουθήσεις συνομιλιών καταγράφηκαν αναφορές για επικείμενους ελέγχους και καταμετρήσεις ζώων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.