Ελλάδα και Βουλγαρία αποδεικνύουν καθημερινά ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, η στρατηγική συνεργασία και η προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες ειρήνης, ασφάλειας και προόδου για ολόκληρη την περιοχή. Αυτό ανέφερε, μετά άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη χθες βράδυ στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της Βουλγαρίας, του εορτασμού των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, του Κυριλλικού Αλφαβήτου και του Βουλγαρικού Πολιτισμού, καθώς και της Ημέρας του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η ημέρα «αποτελεί μία ξεχωριστή ευκαιρία τιμής προς τη βαθιά ιστορική και πνευματική παρακαταθήκη του βουλγαρικού λαού».

«Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος φώτισαν την Ευρώπη, θεμελίωσαν την πνευματική και πολιτιστική ενότητα των σλαβικών λαών και έγιναν σύμβολα παιδείας, γνώσης και πολιτισμού» σημείωσε.

«Η Ελλάδα αναγνωρίζει διαχρονικά τη σημασία της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς και αποδίδει ιδιαίτερη αξία στους δεσμούς που συνδέουν τους λαούς μας μέσα από την κοινή ιστορική εμπειρία, την Ορθόδοξη πνευματική παράδοση και τη διαρκή παρουσία του πολιτισμού ως γέφυρας συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού στα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τον κόσμο» επισήμανε.

«Σε μία εποχή γεωπολιτικών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων διεθνών ισορροπιών, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ως παράγοντας σταθερότητας, συνοχής και ειρηνικής συνύπαρξης σε αυτόν τον δυστοπικό κόσμο. Παράλληλα, η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις Βουλγαρικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς τιμάται ο προστάτης τους Άγιος Γεώργιος» πρόσθεσε.

Εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμηση της Ελλάδας προς τα στελέχη των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων ενώ συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι δύο γειτονικές χώρες, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και κοινό όραμα για μία περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Η συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αποτελεί υπόδειγμα εποικοδομητικού διαλόγου, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πρακτικής και ειλικρινούς συνεργασίας».

«Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της Συμμαχικής αλληλεγγύης και των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ, συμβάλλει ενεργά στην προάσπιση του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και των δύο κοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα, και θα συνεχίσει να το κάνει, στο αίτημα της Βουλγαρίας για βοήθεια για την αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι εάν παραστεί και πάλι ανάγκη στο μέλλον, η Ελλάδα θα προστρέξει σε βοήθεια της Βουλγαρίας. Και είμαι βέβαιος ότι και η Βουλγαρία θα πράξει το ίδιο αν χρειαστεί» κατέληξε ο κ. Δένδιας.