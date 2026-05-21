Το BBC Türkçe επιχειρεί να παρουσιάσει τη νέα ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ως μια ακόμη «αλληλουχία κινήσεων» ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Στην επιφάνεια, το άρθρο μοιάζει ισορροπημένο: καταγράφει θέσεις, παραθέτει αντιδράσεις, μιλά για εκατέρωθεν καχυποψία και για μια εύθραυστη περίοδο μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Στην ουσία, όμως, το αποτέλεσμα είναι κάτι πολύ διαφορετικό: ένα κείμενο που φοράει τον μανδύα της ουδετερότητας, αλλά αφήνει σχεδόν άθικτο τον βασικό πυρήνα του τουρκικού αφηγήματος.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι το BBC Türkçe μεταφέρει την τουρκική θέση. Αυτό είναι θεμιτό. Το πρόβλημα είναι ότι την εμφανίζει ως λογικοφανή και νομιμοφανή, χωρίς να αναδεικνύει με την ίδια ένταση τα ελληνικά επιχειρήματα, το ιστορικό των τουρκικών παραβιάσεων, το casus belli, την κατοχή στην Κύπρο, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη σταθερή αναθεωρητική στρατηγική της Άγκυρας.

Έτσι, ο αναγνώστης δεν οδηγείται σε πλήρη κατανόηση της κρίσης. Οδηγείται σε μια βολική εικόνα συμμετρίας: δύο πλευρές που διαφωνούν, δύο πρωτεύουσες που αλληλοκατηγορούνται, δύο κράτη που κάνουν κινήσεις και αντικινήσεις. Μόνο που στο Αιγαίο δεν συγκρούονται δύο ισοδύναμες αναγνώσεις του ίδιου προβλήματος. Συγκρούονται η υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη μία πλευρά και η συστηματική αμφισβήτησή τους από την άλλη.

Το πρώτο τουρκικό επιχείρημα: «Η Ελλάδα θέλει να εμφανίσει την Τουρκία ως επιθετική»

Το άρθρο μεταφέρει την εκτίμηση της Άγκυρας ότι η Ελλάδα προσπαθεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως «επιθετική» δύναμη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να δυσκολέψει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια από τις πιο κλασικές τεχνικές της τουρκικής διπλωματικής ρητορικής: η χώρα που απειλεί, αμφισβητεί και παρενοχλεί εμφανίζεται ως θύμα ελληνικής επικοινωνιακής εκστρατείας.

Η ελληνική αποδόμηση είναι απλή: η Τουρκία δεν χρειάζεται να «παρουσιαστεί» ως επιθετική. Τη θέση αυτή την έχει διαμορφώσει η ίδια με τις πράξεις της. Από το 1995 διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, το γνωστό casus belli, αν η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο. Η ίδια η πρόσφατη διεθνής ειδησεογραφία καταγράφει ότι η Αθήνα ζητά την άρση αυτής της απειλής, ενώ η Άγκυρα συνεχίζει να θεωρεί μονομερείς ελληνικές κινήσεις ως πιθανή αιτία σύγκρουσης.

Άρα το ερώτημα δεν είναι γιατί η Ελλάδα «δείχνει» την Τουρκία ως επιθετική. Το ερώτημα είναι γιατί το BBC Türkçe παρουσιάζει την τουρκική ενόχληση ως λογική αντίδραση, χωρίς να τοποθετεί στο κέντρο της ανάλυσης την επίσημη τουρκική απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το δεύτερο τουρκικό επιχείρημα: «Η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά»

Το BBC Türkçe δίνει ιδιαίτερο βάρος στην τουρκική θέση περί στρατιωτικοποίησης νησιών και περιοχών του Αιγαίου. Επικαλείται τη ρητορική της Άγκυρας περί Συνθήκης της Λωζάννης και Συνθήκης των Παρισίων, αφήνοντας να αιωρείται η εντύπωση ότι η Ελλάδα παραβιάζει ένα καθαρό και αδιαμφισβήτητο νομικό καθεστώς.

Αυτό είναι το σημείο όπου η δήθεν ουδετερότητα γίνεται προβληματική. Διότι η ελληνική θέση δεν είναι ότι οι συνθήκες δεν έχουν σημασία. Είναι ότι η ασφάλεια των νησιών δεν μπορεί να εξετάζεται σε συνθήκες νομικού κενού, σαν να μην υπάρχει απέναντι η μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Τουρκίας, σαν να μην υπάρχει το casus belli, σαν να μην υπάρχει η Κύπρος, σαν να μην υπάρχει πολυετής τουρκική αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα επικαλείται το φυσικό και νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ. Το ίδιο έχει τονίσει και το ελληνικό ΥΠΕΞ για τα Δωδεκάνησα, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα αυτό γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο όταν η χώρα απειλείται με πόλεμο για την άσκηση κυριαρχίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Με άλλα λόγια, το τουρκικό επιχείρημα περί «στρατιωτικοποίησης» είναι μισό επιχείρημα. Και τα μισά επιχειρήματα, όταν παρουσιάζονται χωρίς το υπόλοιπο πλαίσιο, γίνονται προπαγάνδα με δημοσιογραφικό περιτύλιγμα.

Το τρίτο τουρκικό επιχείρημα: «Η Άγκυρα απλώς απαντά σε ελληνικές μονομερείς κινήσεις»

Το άρθρο του BBC Türkçe εμφανίζει την πρόσφατη ένταση ως αποτέλεσμα ανταλλαγής κινήσεων. Η Ελλάδα κάνει κάτι, η Τουρκία απαντά. Η Τουρκία κινείται, η Ελλάδα αντιδρά. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση μιας συμμετρικής αντιπαράθεσης, στην οποία το πρόβλημα είναι η έλλειψη αυτοσυγκράτησης και από τις δύο πλευρές.

Όμως η ελληνική αποδόμηση είναι καθοριστική: η Τουρκία δεν «απαντά» απλώς. Επεκτείνει συνεχώς το πεδίο των διεκδικήσεών της. Η Αθήνα δέχεται ως μόνη διαφορά προς συζήτηση την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Η Άγκυρα, αντίθετα, ανοίγει διαρκώς νέα θέματα: αποστρατιωτικοποίηση, γκρίζες ζώνες, δικαιώματα νησιών, εναέριο χώρο, θαλάσσιες έρευνες, αλιεία, Κύπρο, ακόμη και εσωτερικές ρυθμίσεις θαλάσσιου σχεδιασμού.

Η εικόνα αυτή έχει καταγραφεί και σε διεθνή ρεπορτάζ, όπου επισημαίνεται ότι οι δύο χώρες παραμένουν σε διαφωνία για θαλάσσιες ζώνες, κυριαρχικά δικαιώματα και Ανατολική Μεσόγειο, παρά το θετικό κλίμα που επιχειρήθηκε μετά τις διμερείς επαφές του Φεβρουαρίου 2026.

Άρα η ουσία δεν είναι ότι «και οι δύο προκαλούν». Η ουσία είναι ότι η μία πλευρά προσπαθεί να διαχειριστεί μια αναθεωρητική ατζέντα, ενώ η άλλη προσπαθεί να τη νομιμοποιήσει ως δήθεν κανονικό πακέτο «διαφορών».

Το τέταρτο τουρκικό επιχείρημα: «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι τεχνικό νομοθέτημα»

Στο ζήτημα της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας», το άρθρο παρουσιάζει τη νέα τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τις θαλάσσιες ζώνες σαν ένα τεχνοκρατικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι θα ρυθμίσει αρμοδιότητες και κενά του εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας.

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο σοβαρή αποσιώπηση. Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι απλή νομική άσκηση. Είναι πολιτικό δόγμα. Είναι ο χάρτης μιας αναθεωρητικής αντίληψης που βλέπει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο όχι μέσα από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αλλά μέσα από την προβολή ισχύος.

Η Ελλάδα έχει ήδη αντιδράσει σε αντίστοιχες τουρκικές θαλάσσιες χαρτογραφήσεις, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να οικειοποιηθούν περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας και ότι στερούνται νομικής βάσης. Το BBC Türkçe, όμως, δεν αποδομεί επαρκώς το πολιτικό βάρος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Την παρουσιάζει σχεδόν σαν ζήτημα διοικητικής τακτοποίησης.

Αυτή η επιλογή δεν είναι ουδέτερη. Όταν ένα αναθεωρητικό δόγμα παρουσιάζεται ως τεχνική ρύθμιση, η αναθεώρηση κανονικοποιείται.

Το πέμπτο τουρκικό επιχείρημα: «Τα 152 νησιά είναι ελληνική υπερβολή»

Το άρθρο αναφέρεται και στο αφήγημα περί 152 νησιών, νησίδων και σχηματισμών στο Αιγαίο. Η τουρκική ανάγνωση εμφανίζει το θέμα ως ελληνικό πανικό ή ως υπερβολή των ελληνικών ΜΜΕ απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που δήθεν δεν διεκδικεί νέα κυριαρχία.

Το ζήτημα δεν βρίσκεται μόνο στο αν η Τουρκία θα γράψει σε ένα άρθρο νόμου ότι διεκδικεί 152 νησιά. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και χρόνια η Άγκυρα καλλιεργεί αμφισβητήσεις κυριαρχίας στο Αιγαίο, άλλοτε με χάρτες, άλλοτε με δηλώσεις, άλλοτε με NAVTEX, άλλοτε με παρενοχλήσεις πλοίων, άλλοτε με θεωρίες περί «γκρίζων ζωνών».

Το BBC Türkçe όφειλε να εξηγήσει ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός «152» ως επικοινωνιακή υπερβολή. Είναι η μεθοδολογία της Τουρκίας: πρώτα διευρύνει το πεδίο της αμφισβήτησης, ύστερα το παρουσιάζει ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης, και στο τέλος εμφανίζει την ελληνική αντίδραση ως αδιαλλαξία.

Αυτό δεν είναι δημοσιογραφικά ουδέτερη παρουσίαση. Είναι αναπαραγωγή του μηχανισμού με τον οποίο η Άγκυρα μετατρέπει τις μονομερείς αξιώσεις της σε «διαφορές».

Το έκτο τουρκικό επιχείρημα: «Το Ocean Link βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας»

Το επεισόδιο με το Ocean Link είναι αποκαλυπτικό. Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου το πλοίο που πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης καλωδίου μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Ελληνική φρεγάτα απάντησε ότι το πλοίο ήταν εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και οι εργασίες συνεχίστηκαν.

Το BBC Türkçe παρουσιάζει το περιστατικό ως ακόμη μία θαλάσσια τριβή. Όμως εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα: δεν πρόκειται για απλή τριβή. Πρόκειται για προσπάθεια της Τουρκίας να μετατρέψει τεχνικές και οικονομικές δραστηριότητες σε πεδίο κυριαρχικής διαπραγμάτευσης.

Ένα καλώδιο οπτικών ινών δεν είναι πολεμική ενέργεια. Η πόντισή του δεν είναι απειλή. Όταν όμως η Άγκυρα παρεμβαίνει και αξιώνει άδεια σε περιοχές όπου η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τουρκική δικαιοδοσία, τότε δεν μιλάμε για παρεξήγηση. Μιλάμε για πρακτική εφαρμογή του τουρκικού αφηγήματος στο πεδίο.

Η ελληνική θέση εδώ είναι σαφής: η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει στην πράξη δικαιοδοσίες που δεν απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Το BBC Türkçe, αντί να φωτίσει αυτή τη διάσταση, τη βάζει μέσα στο ίδιο καλάθι των «εκατέρωθεν αντιδράσεων».

Το έβδομο τουρκικό επιχείρημα: «Οι ελληνικοί αλιευτικοί χάρτες είναι ανύπαρκτοι και άκυροι»

Στο θέμα της αλιείας, το άρθρο μεταφέρει την τουρκική θέση ότι οι ελληνικοί χάρτες δημιουργούν «φανταστικά» θαλάσσια όρια και δεν έχουν ισχύ. Και εδώ, το τουρκικό επιχείρημα παρουσιάζεται σαν νόμιμη ένσταση απέναντι σε ελληνική αυθαιρεσία.

Η ελληνική αποδόμηση είναι ότι το θέμα δεν είναι απλώς αλιευτικό. Είναι ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων, εφαρμογής του δικαίου της θάλασσας και προστασίας ευρωπαϊκών συνόρων. Η Ελλάδα έχει ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει για παράνομη αλιεία και για αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Άρα, όταν η Τουρκία μιλά για «ανύπαρκτα» όρια, δεν κάνει απλώς νομική παρατήρηση. Συνεχίζει την ίδια τακτική: απορρίπτει κάθε ελληνική ή ευρωπαϊκή ρύθμιση που δεν χωράει στο δικό της αφήγημα θαλάσσιας κυριαρχίας.

Το BBC Türkçe όφειλε να αναδείξει ότι για την Αθήνα το θέμα δεν αφορά μόνο ψαρόβαρκες και χάρτες. Αφορά την προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητεί εμπράκτως όρια, αρμοδιότητες και δικαιώματα.

Η μεγάλη αποσιώπηση: Κύπρος, τουρκολιβυκό μνημόνιο, παραβιάσεις

Το σοβαρότερο πρόβλημα του άρθρου δεν είναι μόνο όσα λέει. Είναι όσα δεν λέει με το βάρος που θα έπρεπε.

Δεν μπορεί να αναλύεται η ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς σοβαρή αναφορά στην Κύπρο. Η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη από το 1974, μετά την τουρκική εισβολή, με το βόρειο τμήμα να αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία. Αυτή η πραγματικότητα δεν είναι δευτερεύουσα λεπτομέρεια. Είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής και κυπριακής αντίληψης για την τουρκική απειλή.

Δεν μπορεί επίσης να περνά στο περιθώριο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεωρήσει ότι η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει δικαιώματα τρίτων κρατών, στηρίζοντας τις ελληνικές ενστάσεις.

Δεν μπορεί, τέλος, να μιλά κανείς για «ένταση» χωρίς να μιλά για παραβιάσεις, υπερπτήσεις, παρενοχλήσεις πλοίων και διαρκή επιχειρησιακή πίεση στο Αιγαίο. Το ΓΕΕΘΑ καταγράφει παραβιάσεις ελληνικών χωρικών υδάτων από τουρκικά ναυτικά, ακτοφυλακής και αλιευτικά σκάφη, ενώ κάθε σχετική αναφορά διαβιβάζεται στο ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η αποσιώπηση αυτού του πλαισίου δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένα άρθρο δείχνει ουδέτερο, ενώ τελικά μετατοπίζει το βάρος υπέρ της τουρκικής ανάγνωσης.

Το προσωπείο της ουδετερότητας

Το BBC Türkçe δεν εμφανίζεται με κραυγές. Δεν γράφει ανοιχτά ότι η Ελλάδα έχει άδικο και η Τουρκία δίκιο. Δεν χρειάζεται να το κάνει. Η μεθοδολογία είναι πιο αποτελεσματική: παρουσιάζει τις τουρκικές θέσεις ως σοβαρές, συνεκτικές και περίπου αυτονόητες, ενώ τα ελληνικά επιχειρήματα μένουν αποσπασματικά, αμυντικά ή ελλιπή.

Έτσι χτίζεται το προσωπείο της ουδετερότητας. Όχι με ανοιχτή προπαγάνδα, αλλά με επιλεκτικό πλαίσιο. Όχι με ψέματα, αλλά με μισές αλήθειες. Όχι με απροκάλυπτη στράτευση, αλλά με μια «ισορροπία» που εξισώνει τον αναθεωρητισμό με την άμυνα, την απειλή με την αποτροπή, την αμφισβήτηση με το κυριαρχικό δικαίωμα.

Και αυτό είναι το πρόβλημα.

Διότι στο Αιγαίο δεν υπάρχει απλώς μια παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο γείτονες. Υπάρχει μια σταθερή τουρκική στρατηγική που επιχειρεί να επαναχαράξει, πολιτικά και πρακτικά, το πλαίσιο κυριαρχίας και δικαιοδοσίας. Όταν ένα διεθνές μέσο, ακόμη και στην τουρκική του έκδοση, παρουσιάζει αυτή τη στρατηγική σαν φυσιολογική ακολουθία «αντιδράσεων», τότε δεν ενημερώνει ουδέτερα. Συμβάλλει στην κανονικοποίηση του τουρκικού αφηγήματος.

Το άρθρο του BBC Türkçe, λοιπόν, δεν είναι απλώς ελλιπές. Είναι επικίνδυνα βολικό για την Άγκυρα. Γιατί πίσω από το προσωπείο της δημοσιογραφικής ισορροπίας, αφήνει τον αναγνώστη με την εντύπωση ότι η Τουρκία απλώς υπερασπίζεται θέσεις και η Ελλάδα απλώς αντιδρά υπερβολικά.

Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η Ελλάδα δεν ζητά να αλλάξει το status quo στο Αιγαίο. Η Τουρκία είναι εκείνη που το αμφισβητεί. Και όποιος αποκρύπτει αυτή τη διαφορά, δεν κρατά ίσες αποστάσεις. Κρατά αποστάσεις από την αλήθεια.