Νέο τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό πριν από λίγη ώρα, όπου συγκρούστηκαν τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Σύγκρουση οχημάτων μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αριστερές λωρίδες κλειστές.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κύμης. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 21, 2026

Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα φτάνουν στα 20′-25′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20'-25' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/LQsWh5GYeb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 21, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



