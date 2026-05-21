Η ACE POWER ELECTRONICS προχώρησε με επιτυχία στην εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) σε νέα καταστήματα της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ενισχύοντας την ενεργειακή αξιοπιστία και τη λειτουργική συνέχεια των εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, στο κατάστημα της εταιρείας στα Ιωάννινα εγκαταστάθηκε σύστημα UPS τύπου SENTRYUM S3T10CPT, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει σταθερή και αδιάλειπτη τροφοδοσία, καλύπτοντας τις αυξημένες απαιτήσεις ενός σύγχρονου εμπορικού χώρου.

Παράλληλα, στο κατάστημα στο Ίλιον εγκαταστάθηκε σύστημα SENTRYUM S3T15CPT, προσφέροντας υψηλή απόδοση και αξιοπιστία, με στόχο την προστασία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Τα συστήματα της σειράς SENTRYUM του Ιταλικού Διεθνούς Οίκου RIELLO UPS, αποτελούν σύγχρονες λύσεις On Line UPS, ειδικά σχεδιασμένες για κρίσιμες εφαρμογές, παρέχοντας υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, ευελιξία και συνεχή προστασία από διακυμάνσεις ή διακοπές ρεύματος.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ACE, Δημήτρης Βλάχος: «Η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων για τη ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αξιόπιστες και αποδοτικές ενεργειακές λύσεις σε σύγχρονες εμπορικές υποδομές. Με τα συστήματα SENTRYUM διασφαλίζουμε τη συνεχή λειτουργία των εγκαταστάσεων, προστατεύοντας τον κρίσιμο εξοπλισμό και ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνέχεια, ακόμη και υπό απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.»