Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία διαβεβαίωσε σήμερα ότι όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα, Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ, θα επαναπατριστούν «το συντομότερο δυνατόν» με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς.

«Αλλάξαμε τον νόμο ώστε να μπορέσουμε να τους αφήσουμε να φύγουν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Τζόσουα Ζάρκα στο γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France Info. «Και αυτό θα γίνει όχι μόνο με τους Γάλλους, αλλά με όλους τους συμμετέχοντες» στον «Στολίσκο για τη Γάζα».

Εντούτοις «πρέπει να πούμε (…) ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έχουν άμεσες σχέσεις με την (ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση) Χαμάς», δράστη των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, επισήμανε. «Αυτοί που έχουν άμεσες σχέσεις με τη Χαμάς θα ανακριθούν και θα κρατηθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής δήλωσε εξάλλου ότι ο αναπληρωτής του είναι αυτός που θα ανταποκριθεί στην κλήση που του έγινε από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επειδή ο ίδιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή «στο εξωτερικό».

Η Γαλλία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι κάλεσε τον ισραηλινό πρεσβευτή σχετικά με τις «απαράδεκτες ενέργειες» του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εικονίζεται μαζί με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και με τα χέρια δεμένα.

Ο Τζόσουα Ζάρκα εξέφρασε τη λύπη του κάνοντας λόγο για «ένα επικοινωνιακό εγχείρημα» για εκλογικούς σκοπούς εκ μέρους αυτού του υπουργού της άκρας δεξιάς.

Ο πρεσβευτής δήλωσε επίσης ότι ο αναπληρωτής του θα επαναλάβει πως οι ενέργειες αυτές είναι «αντίθετες με τις αξίες» του Κράτους του Ισραήλ και «του ίδιου του ιουδαϊσμού».

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει αγανάκτηση και καταδίκες σε ολόκληρο τον κόσμο.