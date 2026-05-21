Η άτυχη 56χρονη γιαγιά από το Westchester County που έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της Νέας Υόρκης πέθανε από φρικτά εγκαύματα και σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Ο θάνατος της Donike Gocaj χαρακτηρίστηκε επισήμως ως ατύχημα. Η γυναίκα έπεσε μέσα σε ακάλυπτο φρεάτιο στην East 52nd Street, κοντά στην 5η Λεωφόρο, περίπου στις 11:20 το βράδυ της Δευτέρας, αφού είχε παρκάρει το SUV της. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό ατμό, θερμικά εγκαύματα στους αεραγωγούς από εισπνοή υπερθερμασμένου αέρα και σοβαρά τραύματα από την πτώση στον κορμό της.

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι τα τραύματα είναι συμβατά με πτώση σε φρεάτιο γεμάτο με υπερθερμασμένο ατμό, κάτι που συναντάται συχνά στο υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης. Η πρώην επικεφαλής του γραφείου του ιατροδικαστή της πόλης, Barbara Butcher, ανέφερε ότι το πιο σοβαρό τραύμα πιθανότατα ήταν η εισπνοή ατμού.

«Ο ατμός κατέστρεψε τις κυψελίδες των πνευμόνων που μεταφέρουν οξυγόνο στο αίμα», εξήγησε. «Όταν διογκώνονται, δεν μπορούν πλέον να μεταφέρουν οξυγόνο». Όπως είπε, ο ατμός προκάλεσε επίσης σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα της, όμως η εισπνοή του ήταν πιθανότατα η βασική αιτία θανάτου, όπως αναφέρει η nypost.

Η ιατροδικαστής Lee Ann Grossberg χαρακτήρισε τον θάνατο «εξαιρετικά επώδυνο». Μάρτυρας ανέφερε ότι η Gocaj, μητέρα και γιαγιά που ζούσε στο Briarcliff Manor, φώναζε τρομαγμένη «πεθαίνω», ενώ περαστικοί προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τη βοηθήσουν πριν φτάσουν οι διασώστες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το φρεάτιο της Con Edison μέσα στο οποίο έπεσε φαινόταν γεμάτο με βραστό νερό και πυκνό ατμό.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή επιβεβαίωσε τελικά ότι η γυναίκα πέθανε από σοβαρότατα θερμικά τραύματα και εγκαύματα.