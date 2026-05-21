Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο ένας μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία, που όπως όλα δείχνουν έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Οι γιατροί οι οποίοι παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, 19/5 όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας. Οι γιατροί οι οποίοι έκριναν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο Πατρών, όπου το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας επειδή ο μαθητής απουσίαζε από το σχολείο την τελευταία εβδομάδα, η πραγματικότητα εντός της σχολικής κοινότητας είναι τελείως διαφορετική, με τους γονείς να τελούν υπό καθεστώς έντονου φόβου και πλήρους άγνοιας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχει ήδη γίνει αποδέκτης σφοδρών παραπόνων από γονείς που ζητούν άμεσες απαντήσεις.

Τις καταγγελίες αυτές έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο επίσημο τρόπο ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις». Με κατεπείγουσα επιστολή του, την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος Αγαθή Ρηγοπούλου και η Γραμματέας Ασημίνα Ζάρκου, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παντελή απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τους γονείς και το προσωπικό.

Το πιο σοβαρό στοιχείο που φέρνει στο φως ο Σύλλογος είναι ότι, παρά το επιβεβαιωμένο κρούσμα, η σχολική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ σε αυτήν παρευρίσκεται άτομο που αποτελεί στενή οικογενειακή επαφή του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έχουν δοθεί οδηγίες από τις υγειονομικές αρχές.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου:

ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεσης ενημέρωσης και εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας Ήλις εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων. Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητούμε άμεσα: Επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό. Διευκρίνιση για το εάν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός της σχολικής μονάδας. Διευκρίνιση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στον σχολικό χώρο. Διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία μαθητών και εργαζομένων. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Για τον Σύλλογο Η Πρόεδρος Αγαθή Ρηγοπούλου Η Γραμματέας Ασημίνα Ζάρκου