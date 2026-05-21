Ένα απρόοπτο και ταυτόχρονα διασκεδαστικό περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα ανθρωποειδές ρομπότ έγινε viral, όταν κατά τη διάρκεια χορευτικής επίδειξης στην Κίνα κατέρρευσε μπροστά στο κοινό, ενώ εκτελούσε κινήσεις εμπνευσμένες από τον Μάικλ Τζάκσον.

Το συμβάν σημειώθηκε σε εκδήλωση του καταστήματος ρομποτικής «Future Era» στη Σενζέν της Κίνας, παρουσία κοινού και συνεργείου.

Στο βίντεο, το ρομπότ ξεκινά να κινείται πάνω στη σκηνή με σχετική ευχέρεια, ωστόσο στη συνέχεια σκοντάφτει σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθειά του να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει την επίδειξη, καταλήγει να πέφτει ξανά στο ίδιο σημείο.

A robot collapsed and fell while trying to dance to Michael Jackson’s “Billie Jean” pic.twitter.com/KTwINIaLC1 — Daily Loud (@DailyLoud) May 20, 2026

Το κοινό παρακολουθεί τη σκηνή εμφανώς αιφνιδιασμένο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εργαζόμενος της διοργάνωσης ανεβαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ρομπότ.

Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ, λέγοντας ότι το ρομπότ ήταν «μεθυσμένο». Παρά το χιουμοριστικό κλίμα, ειδικοί και λάτρεις της ρομποτικής επισημαίνουν ότι τέτοιες επιδείξεις αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα της ραγδαίας προόδου στον τομέα της ανθρωποειδούς ρομποτικής, σύμφωνα με την Daily Mail.