Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς δημοσίευμα του εξωτερικού συνδέει πλέον και την AEK με τον Έλληνα αριστερό οπισθοφύλακα, ο οποίος μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν πολύ κοντά στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ.

Το όνομα του διεθνούς άσου βρισκόταν εδώ και αρκετό διάστημα ψηλά στη λίστα του «Δικεφάλου του Βορρά», με αρκετές πληροφορίες να αναφέρουν πως υπήρχε προχωρημένη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που προκύπτουν από το εξωτερικό, η ΑΕΚ εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά την περίπτωσή του και εμφανίζεται διατεθειμένη να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του.

Σύμφωνα με το «TransferFeed», η πλευρά της Ένωσης φέρεται έτοιμη να αυξήσει σημαντικά την οικονομική της προσφορά προς την Άουγκσμπουργκ, επιχειρώντας να αποκτήσει προβάδισμα στις διαπραγματεύσεις για τον 30χρονο ακραίο αμυντικό.

Ο Γιαννούλης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο στη Γερμανία εκτιμάται πως η Άουγκσμπουργκ θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο παραχώρησής του έναντι ποσού που προσεγγίζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Έλληνας διεθνής δεν εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Super League, στοιχείο που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων το επόμενο διάστημα.

Εφόσον η ΑΕΚ αποφασίσει να προχωρήσει με πιο επιθετική οικονομική πολιτική για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, τότε η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα μεταγραφικά μέτωπα του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Γιαννούλης αγωνίζεται στην Άουγκσμπουργκ από το καλοκαίρι του 2024 και έχει καταγράψει ιδιαίτερα θετική παρουσία στη Bundesliga. Σε διάστημα δύο σεζόν μετρά 63 συμμετοχές, τρία γκολ και δέκα ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στις σταθερές πορείες της γερμανικής ομάδας στο πρωτάθλημα.