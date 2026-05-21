Σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα ενόψει του Euroleague Final Four 2026, με την Ελληνική Αστυνομία να ανακοινώνει αυστηρά μέτρα και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας.

​Στο επίκεντρο των επιχειρησιακών σχεδίων βρίσκεται η περιοχή γύρω από το πρώην ξενοδοχείο Χίλτον, στην οποία διαμένουν οι αθλητικές αποστολές. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, έχει τεθεί σε ισχύ ρητή απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου.

Η ζώνη αποκλεισμού περικλείεται από κεντρικούς οδικούς άξονες (Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Παπαδιαμαντοπούλου, Βασιλέως Αλεξάνδρου κ.ά.), ενώ απαγορεύεται αυστηρά η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών στους χώρους διαμονής τους.

​Παράλληλα, η Τροχαία προχωρά σε σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάθμευσης κοντά στα ξενοδοχεία και κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των ομάδων, επηρεάζοντας κεντρικές λεωφόρους όπως οι Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

​Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας με πολυεπίπεδους ελέγχους και υποχρεωτική ταυτοποίηση στοιχείων, ενώ η μετακίνηση των οργανωμένων φιλάθλων θα γίνει αποκλειστικά με αστυνομική συνοδεία από προκαθορισμένα σημεία (Φάληρο, Θησείο, Παναθηναϊκό Στάδιο). Τέλος, αυστηρός έλεγχος πληρότητας με ανώτατο όριο τα 1.500 άτομα θα εφαρμοστεί και στη Fan Zone στο Ζάππειο.