Νεοπαγή επενδυτικά σχέδια από μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, συνεχίζουν εξακολουθητικά να τροφοδοτούνται από τη δυναμική που καταγράφει ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα. Ισχυροί «παίκτες» επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Domes Resorts και η Louis Hotels, δύο εταιρείες που προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό τους και εστιάζοντας σε μονάδες υψηλών προδιαγραφών, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Νέα projects της Domes Resorts στην Κρήτη

Η Domes Resorts συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, με νέο επενδυτικό πρόγραμμα που δίνει έμφαση τόσο στην επέκταση εντός Ελλάδας όσο και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία νέου πεντάστερου ξενοδοχείου στα Χανιά. Η νέα μονάδα θα αναπτυχθεί στην περιοχή Άπτερα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, και θα διαθέτει 107 δωμάτια συνολικής δυναμικότητας 212 κλινών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το συγκρότημα θα αποτελείται από 14 κτιριακούς όγκους που θα ακολουθούν τη φυσική κλίση του εδάφους, δημιουργώντας ένα αμφιθεατρικό σύνολο με θέα προς τη θάλασσα. Το resort θα περιλαμβάνει εστιατόρια, πισίνες, χώρους αναψυχής και υπόγειες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, ενώ οι επιμέρους ενότητες θα συνδέονται μέσω υπαίθριων διαδρομών που οδηγούν μέχρι την παραλία.

Το νέο project αναπτύσσεται δίπλα στο ήδη επιτυχημένο Domes Zeen Chania, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του ομίλου στην Κρήτη, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει νέα επένδυση και στο Ρέθυμνο. Στην περιοχή Κουμπές προωθείται η ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας περίπου 80 δωματίων, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη διατήρηση στοιχείων της βιομηχανικής κληρονομιάς του ακινήτου, όπως το ιστορικό φουγάρο και υφιστάμενα κτίρια που θα ενσωματωθούν στον νέο σχεδιασμό.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας

Η ανάπτυξη της Domes δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Ο όμιλος ενισχύει σταθερά την παρουσία του στην Πορτογαλία, αναλαμβάνοντας πρόσφατα τη διαχείριση του Cascade Wellness Resort στο Algarve.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα της εταιρείας στην πορτογαλική αγορά και την τρίτη εκτός ελληνικών συνόρων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διεθνούς επέκτασης που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μέσω συνεργασιών με ξένους επενδυτές και ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων.

Σήμερα η Domes Resorts διαθέτει χαρτοφυλάκιο 18 ξενοδοχείων πέντε αστέρων σε Ελλάδα και Πορτογαλία, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται στην κατηγορία της πολυτελούς φιλοξενίας μέσα από συνεργασίες με διεθνείς ξενοδοχειακούς κολοσσούς όπως η Marriott International και η Hilton.

Επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ από τη Louis Hotels

Αντίστοιχα ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα αναπτύσσει και η Louis Hotels, η οποία υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων που ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο κυπριακών συμφερόντων όμιλος, με παρουσία άνω των οκτώ δεκαετιών στον χώρο της φιλοξενίας, συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων του αλλά και στη δημιουργία νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων περιλαμβάνονται το νέο King Jason Zante στη Ζάκυνθο, η μετατροπή του Valmar Corfu σε πεντάστερο premium all-inclusive resort, καθώς και το Imperial Island Resort στην Κύπρο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται κυρίως σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Ρόδος, η Κρήτη, η Κως και η Κέρκυρα. Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει ευκαιρίες για εξαγορές, μισθώσεις και συμφωνίες διαχείρισης ξενοδοχείων, διατηρώντας ωστόσο πιο επιλεκτική προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και συνεκτικού χαρτοφυλακίου.

Σήμερα η Louis Hotels διαθέτει συνολικά 25 ξενοδοχεία με περισσότερες από 13.000 κλίνες. Από αυτές, οι οκτώ μονάδες βρίσκονται στην Ελλάδα, σε προορισμούς όπως η Κέρκυρα, τα Χανιά, η Μύκονος, η Ζάκυνθος και η Ρόδος, ενώ η παρουσία της στην Κύπρο παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή με 18 ξενοδοχεία.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στη διαφοροποίηση του προϊόντος του μέσω των συλλογών Elegant Collection, Family Collection και Villa Collection, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες ταξιδιωτών, από οικογένειες έως επισκέπτες που αναζητούν πολυτελείς και εξατομικευμένες εμπειρίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα των πολυτελών βιλών, όπου η εταιρεία διαθέτει ήδη έξι συγκροτήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτική και υψηλού επιπέδου διαμονή.

Σε οικονομικό επίπεδο, η Louis Hotels κατέγραψε το 2022 κύκλο εργασιών 138,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν ευρύτερα την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η διοίκηση εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί τη θέση της ως ένας από τους πλέον ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, στηρίζοντας τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης των ξενοδοχειακών ομίλων τα επόμενα χρόνια.