Ο Εργκίν Αταμάν επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η κατάσταση στην ομάδα παραμένει απολύτως φυσιολογική. Ο Τούρκος τεχνικός, που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τον αποκλεισμό των «πράσινων» από το Final Four της EuroLeague, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και έστειλε μήνυμα ενότητας ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Μιλώντας στο TRT Spor, ο έμπειρος προπονητής υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα διέψευσε τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προβλήματα ή αβεβαιότητα στο εσωτερικό της ομάδας. Μάλιστα, χαρακτήρισε «παραμύθια» όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ημέρες, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Νέος στόχος ο τίτλος του Πρωταθλήματος Ελλάδος. Ό,τι γράφεται στον Τύπο είναι όλα παραμύθια και προσπάθεια δημιουργίας αρνητικής εντύπωσης για να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά» τόνισε.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση ότι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια αλλαγή στην καθημερινότητα της ομάδας, καθώς ο Αταμάν βρέθηκε κανονικά στην προπόνηση και συνέχισε την προετοιμασία ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.